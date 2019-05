Ama | dopo ‘Concertone’ raccolte 45 tonnellate di rifiuti

Giulia De Lellis e Andrea DAmante - primo bacio dopo la rottura : sono tornati insieme : Certi amori non finiscono, cantava Venditti. Ed è proprio quello che è successo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante tornati insieme dopo una pausa di riflessione e altre...

Melissa morta nell'attentato alla scuola : 7 anni dopo l'amica del cuore chiAma così la figlia : Ce n'è uno in particolare, scritto da Selena: A poco meno da una data importante ormai per noi è venuta al mondo Lei. Lei che ci riempirà i giorni di gioie immense, lei che solo nel chiamarla per ...

Odore acre e aria irrespirabile anche stAmane dopo incendio discarica Collatino : Roma – Si avverte ancora in mattinata l’Odore del rogo. E’ stata una notte di lavoro a Roma per Vigili del fuoco e Polizia locale impegnati a domare un vasto incendio divampato in una maxi discarica nei pressi della stazione di viale Palmiro Togliatti, sulla via Collatina Vecchia. Le fiamme si sono sviluppate in un’area sequestrata lo scorso febbraio dalla Polizia di Roma Capitale, che nell’occasione aveva abbattuto ...

Germania - si risveglia dal coma dopo 28 anni - e chiAma il figlio : La prima parola che ha pronunciato, quando si è risvegliata da un coma lungo quasi trent’anni, è stata il nome di suo figlio, Omar. Munira Abdulla lo teneva in braccio, quando, nel 1991, l’auto su cui viaggiava si è scontrata contro un bus. Omar Webair, che oggi ha 32 anni e se l’era cavata con qualche ferite lieve, descrive il risveglio della madre come un miracolo. «Era seduta con me sul sedile posteriore e, quando si è accorta di quello che ...

Finisce in coma per salvare il figlio - dopo 27 anni lo chiAma sentendolo litigare in ospedale : La donna aveva salvato da un incidente stradale il figlio di appena 4 anni facendogli da scudo ma era finita in coma. dopo 27 anni ha improvvisamente riacquistato la capacità di parlare cercando di chiamare proprio il figlio, ormai adulto, dopo averlo sentito litigare nella sua stanza in ospedale.Continua a leggere

Su Amazon volano le vendite del musical "Notre Dame de Paris" dopo il rogo - : I dvd del musical franco-canadese "Notre Dame de Paris" sono molto richiesti dopo l'incendio nella cattedrale ed occupano la nona posizione nella lista dei dischi più venduti nel segmento francese ...

F1 - Mondiali 2019 : Ferrari e l’Amara realtà dopo Shanghai. Mattia Binotto “tuttocampista” un problema? : Il lunedì è sempre portatore di riflessioni, pensieri ed analisi. Non fa eccezione il GP della Cina di F1, che ben poche soddisfazioni ha riservato alla Ferrari. Il dualismo Sebastian Vettel-Charles Leclerc sembra attirare l’attenzione di buona parte dell’opinione pubblica ma resta il fatto che a vincere è ancora la Mercedes ed è la terza doppietta consecutiva, un qualcosa che riporta indietro nel tempo alla coppia formata da Nigel ...

Ballando : Milly Carlucci chiAma in pista Simona Ventura dopo la Venier : Ballando con le stelle: Milly Carlucci chiama in pista Simona Ventura come Ballerina per una notte Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, una Mara Venier versione danzante ha conquistato il pubblico di Raiuno, aiutando Milly Carlucci a battere per la seconda volta consecutiva la concorrenza rappresentata dal talent Amici di Maria De Filippi. A […] L'articolo Ballando: Milly Carlucci chiama in pista Simona Ventura dopo la ...

Gossip U&D : Giulia De Lellis e Andrea DAmante in silenzio dopo la foto dell'abbraccio : Il fine settimana appena trascorso è stato all'insegna dei look stravaganti e dei Gossip che sono arrivati direttamente dall'America: a Palm Springs, infatti, è andato in scena il festival del Coachella, al quale hanno partecipato molti vip di casa nostra. E proprio nella vasta location desertica dove si tiene ogni anno quest'evento musicale è stata scattata una foto che sta facendo tanto discutere: quella in cui Giulia De Lellis e Andrea ...

Culla killer - Fisher-Price richiAma 5 milioni di lettini dopo l'allarme dei pediatri : almeno 32 neonati morti : Culla killer , Fisher-Price richiama 5 milioni di lettini a dondolo dopo l'allarme dei pediatri: almeno 32 neonati morti. Questa Culla ha ucciso decine di neonati: almeno 32 bambini morti in dieci ...

LIVE Ginnastica artistica - Europei 2019 : Finale all-around in DIRETTA. Alice d’Amato terza dopo una rotazione - Giorgia Villa deve rimontare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around femminile degli Europei 2019 di Ginnastica artistica, alla Netto Arena di Stettino (Polonia) si assegneranno le medaglie nel concorso generale e si incoronerà la nuova Reginetta del Vecchio Continente. Si preannuncia grande spettacolo sui quattro attrezzi, la russa Angelina Melnikova e la francese Melanie De Jesus Dos Santos dovrebbero duellare per la medaglia d’oro ma la ...

Anticipazioni Sanremo 2020 : Amadeus conduttore - Belen e Stefano al DopoFestival (RUMORS) : Prime interessanti indiscrezioni sul prossimo Festival di Sanremo: stando a quanto rivelato da "Spy" nel numero che sarà in uscita dal 12 aprile, a sostituire Claudio Baglioni sul palco dell'Ariston dovrebbe essere Amadeus. La rivista di gossip aggiunge che nel cast fisso della 70ª edizione della kermesse canora potrebbero figurare due personaggi molto amati che di recente sono tornati ad essere una coppia: Belen Rodriguez e Stefano De ...

Jimmy Bennett indagato per diffAmazione dopo le accuse ad Asia Argento : Jimmy Bennett indagato per diffamazione dopo aver dichiarato di essere stato violentato da Asia Argento. Lo riporta La Repubblica. L'attore californiano, che nei mesi scorsi era intervenuto anche nel corso della trasmissione di La 7 Non è l'Arena, aveva confermato a Massimo Giletti le pesanti accuse."Sì, Asia mi ha violentato. È stato un rapporto completo", aveva detto Bennett ai microfoni di La 7. La storia era stata ...