Morte shock in The 100 6×01 | la première riparte dai Bellarke e le solite tensioni promo

(Di mercoledì 1 maggio 2019)The 100 6x01esattamente dove si era concluso il finale della quinta stagione. Con un rimando al pilot della serie, Clarke e Bellamy guidano una squadra di esplorazione che parte alla scoperta del nuovo pianeta.Il mantra della stagione è "essere persone migliori", dimenticare, riparare gli errori del passato e ricominciare da zero. Facile a dirsi. "Sanctum" è costellato dae risentimenti vari. Il primo episodio non si prospetta positivo per le donne Griffin. Non per Clarke, accusata (di nuovo) di aver compiuto delle pessime scelte (tradire i suoi amici, tanto per iniziare) per scopi egoistici - ma l'ha fatto per proteggere Madi, diventata la sua famiglia dopo essere rimasta da sola per sei anni. Neanche per Abby, costretta a lavorare a stretto contatto con Raven nella speranza di ricostruire il loro rapporto, corroso dopo quanto avvenuto nella quinta stagione. ...

