Stormo di uccelli dirotta voli per Catania/ 3 Aerei costretti ad atterrare a Palermo : Catania, Stormo di uccelli dirotta voli: tre aerei costretti ad atterrare a Palermo. E i passeggeri a raggiungere in autobus la città etnea

Paura nei cieli - stormo di uccelli impedisce l’atterraggio : dirottati tre Aerei a Palermo : Tre aerei in arrivo all'aeroporto di Catania delle compagnie Ryanair, Euro Wings e Volotea sono stati dirottati a Palermo a causa della presenza di uno stormo di uccelli che ne ha impedito l'atterraggio in pista. Disagi e tensione tra i passeggeri, che sono arrivati in Sicilia con un'ora di ritardo: "Lasciati all'oscuro di tutto".Continua a leggere

Migranti : Mediterranea - 'subito Aerei ricognizione per cercare dispersi' : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - "Cinquanta persone sono ancora disperse, la nave #AlanKurdi di @seaeyeorg le ha cercate per tutta la notte senza risultati. I governi europei hanno la responsabilità di queste vite, mandino subito aerei da ricognizione in zona. “#SavingHumans". Lo scrive su Twitter Medi

Boeing 737 Max - Aerei restano a terra/ Slitta soluzione del software dopo 2 tragedie : Boeing 737 Max ancora a terra: Slitta la 'soluzione' del software a bordo degli aerei made in Usa. Faa: 'almeno 3 settimane e poi revisione'

Boeing - slitta la soluzione per i 737 Max. Gli Aerei restano a terra : ... ha detto in una nota un portavoce della Faa, lasciando intendere che per ora non saranno abilitati al volo i modelli 737 Max, messi a terra in tutto il mondo dopo le tragedie in Etiopia e in ...

Usa - Aerei a terra in tutto il paese per black-out software - : Numerosi i ritardi anche agli aeroporti di Boston, Atlanta e Detroit. Tra le compagnie interessate dai disagi ci sono Southwest, Delta, United, American e Alaska

Sciopero Aerei - a terra quasi 100 voli : quasi 100 voli cancellati in seguito allo Sciopero del settore del trasporto aereo proclamato da alcune sigle sindacali. Lo stop, che riguarda Alitalia e Air Italy , è andato avanti dalle 10 alle 14. ...

Aerei - sciopero confermato. Oggi a terra quasi 100 voli Alitalia e Air Italy : MILANO- Disagi in vista Oggi per chi vola. I lavoratori aderenti a Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo si fermano dalle 10 alle 14 e nella stessa fascia oraria Anpac e Apnav ...

Un asteroide contro la Terra : Aerei sfiorati - salvati dal mare : Distruggere un asteroide per salvare il mondo sarà più complicato di quanto visto in Armageddon. Quei sassi sono grandi, duri e troppo resistenti per essere annientati da astronauti galleggianti nello spazio. Almeno così dicono alla Nasa. Ma anche senza cavalieri Jedi o affidabili contromisure all'impatto col pianeta Terra, possiamo tirare un sospiro di sollievo. Alle 18,33 di ieri il massiccio asteroide 2019 CL2 ha lambito la Terra ...

