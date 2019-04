Aiutatemi, mi picchia! Badante peruviano pesta a sangue disabile

(Di sabato 20 aprile 2019) Si è salvato solo grazia alla distrazione del, ha così suonato ad una vicina di casa che si è trovato davanti la vittima 50enne con il volto insanguinato: "Presto, mi aiuti a chiamare la polizia. Il miomi ha massacrato". Il 50enne di Roma è riuscito a fuggire dalle mani del suoe chiamare i soccorsi: "Il miomi ha massacrato di botte, ti prego chiama i soccorsi". Ila cui l'uomo era affidato lo ha maltrattato per due anni.L'uomo ha detto: "Vivere con lui è un inferno. Mi picchia alcune volte senza motivo, soltanto per il gusto di umiliarmi". La polizia è quindi andata all'indirizzo di residenza delnella speranza di rintracciare il24enne. Ad aprire loro la porta è stato lo stesso ragazzo che era ubriaco e completamente nudo. Il 50enne è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea di Roma con una prognosi che supera i 40 giorni.Jordy Moreno, questo il nome dell'aguzzino, è accusato di violenza in famiglia e lesioni gravissime.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...