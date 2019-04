Jamie Dornan papà per la terza volta | è un’altra bambina

vanityfair

(Di lunedì 1 aprile 2019)Un altro fiocco rosa., 36 anni, fa il tris: lui e la moglie, la cantante Amelia Warner, sono diventati genitori di un’altra, dopo Dulcie, 5 anni, ed Elva, 3. «Sono così orgogliosa di queste tre bellissime ragazze, è un onore essere la loro mamma… mi sento incredibilmente fortunata», ha fatto sapere lei, in occasione della Festa della mamma (in Gran Bretagna si festeggia l’ultima domenica di marzo), svelando così la nascita della terzogenita.I due avevano confermato di essere in dolce attesa lo scorso ottobre. E, a quanto pare, non vorrebbero fermarsi qui. Se nella trilogia di Cinquanta Sfumature collezionava frustini, nella vita vera l’attore irlandese ha sempre preso le distanze da quel Mr. Grey che faceva perdere la testa ad Anastasia Steele ...

