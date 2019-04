Incendio all' ospedale di Ortona | potrebbe essere doloso

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 1 aprile 2019) Chieti - Unè scoppiato nella tarda mattinata al quinto piano dell’di. Le fiamme si sono sviluppate in una stanza sita nel corridoio degli ambulatori utilizzata come deposito di biancheria sporca del reparto Medicina, che si trova nell’ala di fronte. Nel locale si sono propagati fumo e fiamme, che il personale ha cercato di tenere sotto controllo con l’uso degli estintori in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco che hanno poi domato il rogo. Per fortuna il fuoco si è sviluppato in un’area lontana dalle stanze di degenza, dove questa mattina non c’erano né personale né utenti, vista la chiusura domenicale degli ambulatori. Nessun disagio nemmeno per i ricoverati, che, come detto, si trovano in un’ala diversa, pertanto non si sono resi necessari trasferimenti o evacuazioni. Sul posto si è portato immediatamente anche Fernando Di Vito, ...

