lastampa

(Di lunedì 1 aprile 2019) Quando Saniniziò a disputare i playoff con Greggin panchina, Michael Jordan vinceva il sesto titolo con i Chicago Bulls, il Mondo non era ancora entrato nell'era social e non aveva ancora conosciuto il terrore degli attentati come la tragedia dell'11 settembre 2001. Da allora, glinon si sono più fermati, fino a ...

LaStampa : Il record di longevità dei San Antonio Spurs di Popovich: 22 anni consecutivi ai playoff! - VIVIAMOCILENTO : Viaggio nel borgo del Salernitano che vanta il «primato» della longevità. #viviamocilento #slowfestival - BeBlueBall : @foncleda @lauramalf1 @BrunoDAquino1 Il suo record di 7 mondiali vinti resiste tuttora, e sarà difficile batterlo a… -