Ucraina,exit poll:si va al ballottaggio

Vladimir Zelensky e Petro Poroshenko passano al 2° turno delle elezioni presidenziali in, secondo gli.Il margine di errore sarebbe dello 0,7%:il comico avrebbe il 30,1% dei favori e il presidente in carica il 18,5% Yulia Timoshenko,che stando ai sondaggi della vigilia aveva superato Poroshenko sarebbe ferma al 14%, uscendo di scena. Il suo team contesta: "Siamo noi secondi",fornendo dati diversi: Zelensky al 27%,Timoshenko al 20,9,Poroshenko 17,5% Zelensky è felice,ma "un po' in ansia", dice. "E'una grossa responsabilità".(Di domenica 31 marzo 2019)