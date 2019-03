Facebook | l’appello di Zuckerberg ai governi | “Nuove regole per il web”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) Nuoveper proteggere la privacy, i dati e prevenire le interferenze elettorali su interent. Èdel fondatore e amministratore delegato di, Mark. Dalle colonne del Washington Post,ha detto che “un ruolo più attivo” è necessario per ie le autorità di regolamentazione. “La tecnologia è una parte importante della nostra vita e aziende comehanno enormi responsabilità”, ha scritto il fondatore del social network. “Ogni giorno prendiamo decisioni su contenuti dannosi, su cosa costituisce la pubblicità politica e su come prevenire attacchi informatici sofisticati. Queste cose sono importanti per mantenere la nostra comunità al sicuro, ma se iniziassimo da zero, non chiederemmo alle aziende di formulare questi giudizi da soli”.ha inoltre affermato che la regolamentazione è ...

