Coppi e Bartali | successo di Finetto

Settimana Coppi e Bartali 2019 : Mauro Finetto trionfa in maglia azzurra nell’ultima frazione. Corsa ad Hamilton : Parla italiano, con la maglia della Nazionale guidata da Davide Cassani in trionfo, l’ultima frazione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2019: a festeggiare sul traguardo di Sassuolo, posto 153 chilometri dopo la partenza di Fiorano Modenese, è Mauro Finetto. Una delle vittorie più belle della carriera per quanto riguarda il veterano 33enne. La classifica generale è andata al giovanissimo australiano Lucas Hamilton ...

Settimana Coppi e Bartali 2019 - risultato quarta tappa : successo per Ludovic Robeet - Jacopo Mosca chiude al terzo posto. La fuga sorprende il gruppo : Si è conclusa inaspettatamente con una volata tra tre corridori la quarta frazione della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2019, corsa a tappe organizzata dal GS Emilia e inserita nel calendario ciclistico internazionale come evento di categoria 2.1. Ludovic Robeet si è aggiudicato la vittoria sul traguardo di Crevalcore, al termine dei 171.4 km in programma, regolando i compagni di fuga Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon) e Jacopo Mosca ...

Ciclismo - Coppi-Bartali : la terza tappa se l'aggiudica Velasco : TORINO - Un bel successo italiano nella terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Simone Velasco si è aggiudicato la frazione di Forlì , 166 chilometri con un circuito ripetuto sette ...

Settimana Coppi e Bartali 2019 - risultato terza tappa : a Forlì sprint vincente di Simone Velasco : Simone Velasco (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) fa sua la terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2019. Il ventitreenne dell’Isola d’Elba, al suo secondo sigillo stagionale dopo la vittoria al Trofeo Laigueglia, ha battuto allo sprint Francesco Gavazzi (Androni-Sidermec) e il danese Alexander Kamp (Riwal Readynez). La classifica rimane invariata con l’australiano Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott) al comando ...

Ciclismo - la seconda tappa della Coppi-Bartali a Landa : Hamilton leader di classifica generale : La seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali a Mikel Landa, lo spagnolo della Movistar primo al traguardo di Sogliano sul Rubicone La seconda delle cinque tappe della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2019 va al corridore della Movistar Mikel Landa. Il ciclista spagnolo ha alzato le mani al cielo dopo l’arrivo sul traguardo di Sogliano sul Rubicone, precedendo Lucas Hamilton (Mitchelton Scott), che si ...

Settimana Coppi e Bartali : Mikel Landa vince la seconda tappa. Battuto l’australiano Lucas Hamilton nuovo leader della generale : Il basco Mikel Landa (Movistar Team) vince la seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2019 da Riccione a Sogliano al Rubicone. Battuto il compagno di fuga, l’australiano Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott) con cui si era reso protagonista di un attacco nel finale che ha infranto i sogni di gloria del gruppo. Grazie al secondo posto di giornata Hamilton è il nuovo leader della classifica generale. E’ stata una ...

Coppi e Bartali : Stannard nuovo leader : ROMA, 27 MAR - Va alla Mitchelton Scott, composta Lucas Hamilton, Sam Bewley, Brent Bookwalter, Damien Howson, Cameron Meyer, Nicholas Schultz e Robert Stannard, la seconda semitappa della Settimana ...

Al via la Settimana Internazionale Coppi e Bartali : Si è aperta con la vittoria di Emil Liepins l'edizione 2019 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. L'atleta lettone ha conquistato in volata la prima semitappa di giornata, di 97,8 km, con ...

Settimana Coppi e Bartali : la Mitchelton-Scott domina la crono a squadre. Stannard nuovo leader : Con il tempo di 14’17”, la Mitchelton-Scott ha vinto come da pronostico la cronometro a squadre da Gatteo a Mare a Gatteo valida come seconda semitappa della giornata di apertura della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2019. Battute di prepotenza il Team Sky che chiude a 10″ dagli australiani e la Gazprom-Rusvelo, terza a 21″. Bella prova da parte dell’Androni Giocattoli-Sidermec quinta al traguardo, che si ...

Settimana Coppi e Bartali 2019 : vittoria a sorpresa di Emils Liepins nella prima semitappa - battuti in volata Stacchiotti e Belletti : Emils Liepins vince a sorpresa la prima semitappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2019. Il 26enne lettone della Wallonie Bruxelles si è imposto in volata sul traguardo di Gatteo, battendo Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria) e Manuel Belletti (Androni Giocattoli – Sidermec), uno dei principali favoriti della vigilia. Si piazzano poi Matteo Malucelli (Caja Rural – Seguros RGA) e Robert Stannard (Michelton Scott), che ...