Bitonto | due giovanissimi muoiono nell' auto che sfonda guardrail e cade in una scarpata

Bitonto - incidente stradale nella notte : morti due giovanissimi. Un ferito in condizioni gravi : incidente la notte di domenica 31 marzo nel Barese, sulla via per Paolo del Colle. Le vittime sono due amici giovanissimi: lui di 20 anni, lei di 18. A bordo dell'auto anche un altro ragazzo che ora è in ospedale in gravi condizioni. A dare l'allarme sono stati altri amici a bordo di un'altra auto.Continua a leggere