Zingaretti presenta simbolo Pd | “Possibile vincere” 

(Di sabato 30 marzo 2019) "E' il tempo di una nuova sfida perchè le elezioni europee possono essere l'occasione per voltare pagina, una sfida tra chi sa solo distribuire odio e chi invece vuole benessere, lavoro e fiducia nel futuro". Lo ha detto il segretario del Pd Nicolando al Nazareno ilcon cui il partito correrà alle elezioni comunitarie e lanciando la campagna "per vincere le europee". Ilvede in alto il logo del Pd, con lo stemma del Pse, e in basso il riferimento a 'Siamo Europei' sullo sfondo azzurro dell'Ue. "E' un- ha detto- dedicato ai ragazzi e alle ragazze, undi speranza, che dice alle forze migliori: uniamoci per salvare l'Europa e per dare alle nuove generazioni un futuro degno".Peril vento "sta cambiando", c'è "la percezione di una possibilità di vittoria delle forze europeiste e noi vogliamo dare un contributo, ...

