repubblica

(Di sabato 30 marzo 2019) MILANO - Numeri deludenti per lo Stato dalla cosiddetta '', l'imposta sostitutiva al 21% sulle locazioni brevi introdotta dal governo Gentiloni per far emergere i redditi di chi affitta ...

AS3691 : RT @repubblica: Tassa Airbnb, il flop per il Fisco: gettito a soli 44 milioni - raspa90 : RT @repubblica: Tassa Airbnb, il flop per il Fisco: gettito a soli 44 milioni - rep_economia : Tassa Airbnb, il flop per il Fisco: gettito a soli 44 milioni -