Samsung Galaxy S10 5G | pronta all' esordio la versione sudcoreana

Possibile prezzo Samsung Galaxy S10 5G : quanto costerà in Italia? : Finora non era minimamente trapelato nulla su quello che sarebbe stato il prezzo del Samsung Galaxy S10 5G, di cui adesso possiamo darvi qualche informazione in più. Stando a quanto riportato da '5gmobilephone.net', questo particolare modello del top di gamma asiatico prevedrà due versioni: la prima con 8GB di RAM e 256GB di ROM, la seconda con 12GB di RAM e 512GB di storage interno. Nel caso della prima variante, il prezzo sarà di 1.39 milioni ...

Limitazioni per i selfie con Samsung Galaxy S10 tramite WhatsApp e Facebook : Da alcune ore a questa parte si parla molto del Samsung Galaxy S10 e di alcune Limitazioni che sarebbero trapelate per tutti coloro che sono soliti scattare selfie tramite app di terze parti. Basti pensare all'abitudine che tutti abbiamo di avviare la fotocamera anteriore all'interno di applicazioni come WhatsApp, Facebook e Skype. In contesti simili, infatti, pare vengano imposti dei veri e propri ritagli al campo visivo, senza dare la ...

Samsung Galaxy S10 5G : uscita in Italia - prezzo e scheda tecnica : Samsung Galaxy S10 5G: uscita in Italia, prezzo e scheda tecnica S10 con 5g, quando esce Presentato a fine febbraio nell’evento Unpacked di Barcellona (protagonisti i nuovi Galaxy S10), a breve sarà disponibile anche l’ultimo dello top di gamma della casa sudcoreana, ovvero il Samsung Galaxy S10 5G. L’azienda ha infatti annunciato che la disponibilità del device è prevista per venerdì 5 aprile, ma solo in Corea del Sud. Dopo il Paese ...

Samsung svela il lavoro dietro al design dei nuovi Samsung Galaxy S10: colori, fotocamere e materiali per realizzare dei prodotti magici e premium.

Subito a ritmo pieno gli aggiornamenti per Samsung Galaxy S10 : arriva la seconda patch di marzo : Ci apprestiamo a vivere un fine settimana molto intenso per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S10 o un S10 Plus appena lanciati sul mercato. Dopo aver esaminato qualche consiglio utile per sfruttare al meglio il potenziale di Always On Display, come avrete notato dal nostro articolo di poche ore fa, oggi 29 marzo occorre analizzare il freschissimo top di gamma Android sotto un altro punto di vista. A sorpresa, ...

Come poteva essere e non è stato il Samsung Galaxy Fold - brevetto del 2017 : Come poteva essere e non è stato il Samsung Galaxy Fold? La somiglianza con lo smartphone pieghevole Xiaomi, conosciuti ad oggi Come Mi Fold o Mi Flex, c'è tutta, stando a quanto emerge da un brevetto depositato dal colosso asiatico nel 2017 presso il WIPO (ufficio internazionale per la proprietà intellettuale), Come riportato sulle pagine di 'letsgodigital.org'. Come potete vedere, trattasi di un dispositivo completamente diverso rispetto a ...

Fotocamera più simile a quella del Galaxy S10 per Samsung Galaxy S9 con aggiornamento di marzo : Spuntano proprio in queste ore alcune informazioni molto interessanti per coloro che negli ultimi due anni hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S9 o un S9 Plus. Questa volta non mi riferisco ad aspetti commerciali, come le ultime promozioni che abbiamo trattato sulle nostre pagine per i due device, ma del loro sviluppo software. Secondo alcune segnalazioni da parte degli utenti, infatti, sembra essere in distribuzione l'aggiornamento di ...

Samsung Galaxy A40 : prezzo - uscita in Italia e scheda tecnica. I colori : Samsung Galaxy A40: prezzo, uscita in Italia e scheda tecnica. I colori Galaxy A40, le caratteristiche Samsung Galaxy A40: prezzo, uscita in Italia e scheda tecnica. I colori Manca pochissimo alla presentazione ufficiale del nuovo device Samsung. Il Galaxy A40 sta per debuttare, le informazioni sulla sua scheda tecnica sono quasi tutte svelate, il prezzo inoltre è già comparso su alcuni store sul web in giro per l’Europa. Vediamo tutti ...

Euronics presenta un nuovo volantino "Speciale Telefonia e Accessori", valido dal 28 marzo al 7 aprile, con tantissimi smartphone e Accessori in offerta.

Samsung Galaxy A7 (2018) sembra non gradire Android 9 Pie: dopo l'aggiornamento, alcuni utenti lamentano problemi con chiamate e navigazione da mobile.

Ice Universe ha riportato delle dichiarazioni del presidente di Samsung Cina secondo cui il progetto dei Galaxy S10 potrebbe essere rivisto strada facendo

Samsung annuncia ufficialmente il tablet Samsung Galaxy Tab A da 8 pollici con supporto alla S-Pen.

Rassicurazioni sulla resistenza del Samsung Galaxy Fold - 500.000 piegamenti tutti in un video : Dopo aver visto il Samsung Galaxy Fold per la prima volta, la domanda degli esperti ma anche dei potenziali acquirenti è stata una sola: quanto è in grado di resistere lo smartphone pieghevole all'usura del tempo? I dubbi non sono pochi e Samsung sa bene che proprio questi ultimi possono essere una discriminante seria per l'acquisto del device super costoso (ben 2000 euro). Per questo motivo, sul canale YouTube dell'azienda, è stato caricato un ...