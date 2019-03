Patrizia Rossetti piange a Verissimo | “Dopo due ore non c’era più”

lanostratv

(Di sabato 30 marzo 2019)scoppia are ricordando la madre Gina L’ex padrona di casa di Rete4ha ricordato la madre Gina. Durante l’intervista con Silvia Toffanin non sono mancati momenti davvero commoventi che hanno colpito i telespettatori da casa.in lacrime ha dichiarato di non poter fare a meno di sentire la mancanza di Gina. La sua morte improvvisa le ha causato una ferita che ancora il tempo non ha rimarginato. Una notte è andata da lei perchè stava poco bene e invece propria quella è stata l’ultima notte della madre viva:“Mi chiese che giorno fosse e io le ho detto che era sabato. Dopo due ore non c’era più”.La pioniera dei talk show, che si è paragonata a Barbara D’Urso di Rete4, “ero in tv dalla mattina alla sera”, ha anche parlato della fine del matrimonio con ...

matte051 : Comunque Patrizia Rossetti meriterebbe un programma tutto suo su Rete4. Una presentatrice molto più brava di altre… - 1926_NA_ : Uagliù Patrizia Rossetti si è lasciata co nnammurat. Inviare curriculum a mediaset ?? - IlVeroPaperino : Patrizia Rossetti e la fine delle sue offerte Eminflex. #Verissimo -