Mick Jagger non sta bene | i Rolling Stones posticipano il tour americano

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) Isi fermano ma non per molto: la salute dipreoccupa lo staff della band è così si è giunti alla decisione di posticipare ilnord, previsto in primavera, che sarebbe dovuto partire il prossimo 20 aprile all'Hard Rock Stadium di Miami.Il comunicato della band Brutta notizia per i fan deiche hanno acquistato i biglietti per i loro concerti previsti in Canada e negli Stati Uniti: la band posticipa le date delma, chiaramente, i biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date che saranno comunicate quanto prima. La notizia arriva direttamente dai canali social della band che ha diffuso un comunicato ufficiale, tradotto qui di seguito:"Oggi sfortunatamente idevono comunicare il rinvio delle imminenti date deinegli Usa e in Canada. Chiediamo scusa per i disagi accorsi a quanti hanno i ...

SkyTG24 : Mick Jagger sta male, i Rolling Stones cancellano tour in Usa e Canada - repubblica : Mick Jagger non sta bene, posticipato il 'No Filter' tour in Nord America: 'Odio lasciare così i fan' - HuffPostItalia : Mick Jagger sta male. I Rolling Stones costretti a rimandare il tour -