Kean trascina la Juventus

Barella e Kean trascinano la Nazionale maggiore - il commento di Di Biagio : Barella e Kean sono andati a segno ieri sera nella vittoria della nostra Nazionale contro la Finlandia. Il tecnico Gigi Di Biagio, che ha avuto entrambi con la Nazionale Under 21, commenta così durante la conferenza stampa della vigilia dell’amichevole degli azzurrini con la Croazia: “Barella e Kean sono figli della Nazionale, delle Under; sono figli di un progetto nato otto anni fa quando ci hanno chiesto di rifondare le Under ...

Highlights Italia-Finlandia 2-0 - VIDEO - gol e sintesi. Kean trascinatore - Quagliarella entra e dà spettacolo : Buona la prima! L’Italia parte bene nelle qualificazioni agli Europei di calcio del 2020: ad Udine la Finlandia, prima avversaria degli azzurri, viene sconfitta per 2-0 con un gol per tempo. Vantaggio al 7′ di Barella, raddoppio al 74′ di Kean: è la quinta volta negli ultimi sei confronti tra le due squadre che finisce con questo punteggio in favore degli azzurri. Gran bella prova di Quagliarella, entrato nella ...