I concerti della Mitteleuropa Orchestra

Trapani concerto del Mythos Trio per la stagione concerti stica degli "Amici della Musica : Domenica 24 marzo , alle ore 18.30, negli spazi della Chiesa di Sant'Alberto, a Trapani , si svolgerà il concerto del Mythos Trio per la 66a stagione concertistica degli 'Amici della Musica ' di Trapani .

Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours : “Il futuro della musica saranno i concerti dal vivo” : Durante i giorni del Festival di Sanremo (la 69esima edizione del festival della canzone italiana di Sanremo) abbiamo incontrato musicisti, cantanti e addetti ai lavori del mondo della musica per farci raccontare da loro come si immaginano il futuro della musica. Tra gli artisti che sono passati a farci visita ci sono stati Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours. Il primo, sia come ospite di uno dei nostri panel sul futuro ...