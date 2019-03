Formula 1 – Leclerc pazzo di gioia in Bahrain | il team radio dopo la prima pole del

Formula 1 – Leclerc show sul circuito di Al Sakhir : la griglia di partenza del Gp del Bahrain : Prima fila Ferrari sul circuito di Al Sakhir: la griglia di partenza del Gp del Bahrain, secondo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1 Un sabato scoppiettante sul circuito di Al Sakhir: Charles Leclerc ha conquistato la sua prima pole position, diventando il secondo poleman più giovane della storia dopo Sebastian Vettel. E’ proprio il tedesco della Ferrari a piazzarsi alle spalle del suo compagno di squadra, firmando così una ...

Formula Uno - la Ferrari vola in Bahrain : prima pole in carriera per Leclerc : Mattia Binotto l'aveva detto nei giorni scorsi: "La Ferrari ha fatto delle correzioni e già dal prossimo gran premio vedremo dei miglioramenti". Il team principal del Cavallino aveva ragione dato che tra le prove libere e le qualifiche Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno sempre primeggiato. La pole position, la prima della carriera, è andata al giovanissimo pilota monegasco che dimostra così di avere la stoffa del campione. Il 21enne, ...

Formula 1 qualifiche Bahrain - Ferrari 'pigliatutto' : Leclerc in pole - Vettel secondo : Ci si aspettava una pronta reazione da parte della Ferrari dopo il debutto incolore in Australia, e la risposta da parte della scuderia di Maranello è arrivata. Al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, infatti, le "rosse" hanno conquistato la prima fila, con un esaltante Charles Leclerc in pole-position, la prima non solo a bordo della monoposto italiana, ma anche della sua giovane carriera in Formula 1. Il monegasco ha ...

Formula 1 – Vettel tra complimenti e ammissioni : “oggi era impossibile battere Leclerc - ecco cosa gli ho detto” : Sebastian Vettel sincero nella conferenza stampa post qualifiche del Gp del Bahrain: le parole del tedesco della Ferrari dopo la pole position di Charles Leclerc Un sabato scoppiettante sul circuito di Al Sakhir: Charles Leclerc ha conquistato la sua prima pole position, diventando il secondo poleman più giovane della storia dopo Sebastian Vettel. E’ proprio il tedesco della Ferrari a piazzarsi alle spalle del suo compagno di ...

Formula 1 – Hamilton mostra tranquillità per la gara : “Leclerc super - posso superare Vettel! Daremo del filo da tocere” : Terzo posto per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche in Bahrain: il pilota Mercedes si complimenta con la Ferrari ma mostra tranquillità in vista della gara di domani Lewis Hamilton chiude al terzo posto le qualifiche del Gp del Bahrain. La Mercedes conferma le difficoltà avute lungo tutto il weekend, ma migliora le prestazioni offerte nelle prove libere. Il campione in carica si complimenta con gli avversari, ma non si mostra ...

Formula 1 – Leclerc concentrato sulla gara : “che emozione la pole position - ma il risultato di domani conterà davvero” : Charles Leclerc molto emozionato dopo la pole position, ma già proiettato alla gara in Bahrein: il risultato che conta sarà quello di domani Pomeriggio di grandi emozioni per Charles Leclerc. Il giovane pilota Ferrari ha firmato il miglior tempo della pista sul circuito del Bahrain, chiudendo le qualifiche al primo posto, conquistando la sua prima pole position in carriera. In conferenza stampa, Leclerc ha spiegato di fare fatica a tenere ...

Charles Leclerc della Ferrari partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrein : Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari, partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrein, il secondo del Mondiale. Dietro di lui partiranno il suo compagno di scuderia Sebastian Vettel e il campione in carica Lewis Hamilton.

Formula 1 – Leclerc - felice per la pole ma con i piedi per terra : Vettel ed Hamilton si complimentano con lui : Charles Leclerc felice per la pole position, Vettel, contento lo segue a ruota, mentre Hamilton non si scoraggia: le dichiarazioni dei piloti dopo le qualifiche del Gp del Bahrain Dopo aver dominato nelle tre sessioni di prove libere, la Ferrari si prende anche il primo posto nelle qualifiche del Gp del Bahrein. La poleposition va ad uno strepitoso Charles Leclerc, risultato il più veloce sul circuito dell’International Circuit del ...

Formula 1 - Hamilton mette pressione sulla Ferrari : “al momento sono Vettel e Leclerc i favoriti” : Il pilota della Mercedes ha ammesso la superiorità della Ferrari nelle prime due sessioni di libere, confermando però che i valori si allineeranno in qualifica La Ferrari ha brillato nella prima giornata di libere del Gp del Bahrain, la Mercedes un po’ meno considerando i distacchi incassati dai due Ferraristi. Photo4/LaPresse Niente di cui preoccuparsi però per Lewis Hamilton che, pur ammettendo la superiorità odierna delle due SF90 ...

Formula 1 - il feeling di Leclerc con la Ferrari migliora : “macchina più stabile - ma la Mercedes non è quella vista oggi” : Il pilota monegasco ha impressionato nelle due sessioni di prove libere, rivelando di aver avvertito una maggiore confidenza con la macchina Le Ferrari si confermano le più veloci anche nella seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno, che si correrà domenica sul circuito di Sakhir a Manama. Photo4/LaPresse Sebastian Vettel è il più veloce del pomeriggio col crono di ...

Formula 1 - Vettel : 'Leclerc mi metterà sotto pressione - ma ci divertiremo' : Sebastian Vettel e il suo rapporto con Charles Leclerc . Dopo il GP d'Australia, gara inaugurale del Mondiale 2019 che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi Ferrari, il tedesco ha parlato del ...