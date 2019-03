Ascoli-Benevento | dove vederla in tv | su Dazn o diretta streaming

termometropolitico

(Di sabato 30 marzo 2019)in tv, suSabato 30 Marzo 2019 l’ospiterà ilallo stadio Del Duca di. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 30esima giornata di Serie B, è fissato per le ore 15:00.: come arrivano le squadre Nel match di andata, giocato il 3 novembre, l’di Vivarini ebbe la meglio suldi Bucchi. A sbloccare il risultato fu subito il, grazie ad un gol di Massimo Coda al 2′ che non sprecò una ribattuta di Perucchini finitagli sui piedi. Al 19′ però, il difensore delle Streghe Massimo Volta, deviò sfortunatamente in porta un cross dell’, beffando così Puggioni.Il primo tempo si concluse così sull’1 a 1. Subito ad inizio ripresa l’pescò il gol del vantaggio grazie a Ninkovic, che infilò ...

MattinoBn : Bucchi carica il Benevento: «Con l'Ascoli pronti alla battaglia» - chaleeboh3131 : SOCCER MATCHES 3/30/19: SPAIN LA LIGA: ATLETICO MADRID GETAFE BARCELONA SEGUNDA DIVISION: ALMERIA SERIE A: JUVENTUS… -