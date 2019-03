ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) Èfra, i due maggiori soci di. La Borsa festeggia (+2,5% il titolo) e il management promette un futuro di rilancio. Ma resta un mistero quale sia la contropartita francese per la resa delle armi dopo una lunga guerra iniziata il 4 maggio dello scorso anno con il defenestramento dei rappresentanti parigini in consiglio. Nulla esclude peraltro che laa sorpresa dipossa avere a che fare con l’ipotesi spezzatino dell’ex monopolista, già circolate in passato. L’opzione, che ha messo in allerta i sindacati, non sarebbe del resto peregrina in funzione dinozze con Open Fiber, controllata dall’Enel e da Cdp. “Avete sotterrato l’ascia di guerra, ma a quale prezzo?” ha chiesto l’azionista-dipendente, Cesare De Septis Gaeta, nel suo intervento in assemblea evidenziando che nell’organigramma ...

Noovyis : Un nuovo post (Telecom, pace fatta tra Vivendi ed Elliott: le possibili strategie dietro la mossa a sorpresa dei fr… - Cascavel47 : Telecom, pace fatta tra Vivendi ed Elliott: le possibili strategie dietro la mossa a sorpresa dei francesi… - simo26110561 : RT @fattoquotidiano: Telecom, pace fatta tra Vivendi ed Elliott: le possibili strategie dietro la mossa a sorpresa dei francesi https://t.c… -