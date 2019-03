Paolo Belli | età | peso e figli Chi è il musicista a Ballando con le stelle

Strage di Bologna - in un fotogramma volto simile a quello di Paolo Bellini - Sky TG24 - : In un Super 8 girato da un turista tedesco, un fotogramma mostra un volto con capelli ricci e baffi. Secondo la Procura generale potrebbe essere l'ex esponente di Avanguardia nazionale che ha sempre ...

Strage di Bologna - in Super8 volto che pare l'ex Avanguardia Nazionale Paolo Bellini : Un fotogramma estrapolato da un filmino amatoriale Super 8 girato da un turista tedesco la mattina del 2 agosto 1980 in stazione a Bologna mostra una "spiccata somiglianza" tra il volto di una persona ripresa e Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale. Sulla base anche di questo documento, che l'ANSA ha potuto visionare, la Procura generale di Bologna ha chiesto la revoca del proscioglimento del 1992 per Bellini, in modo da riaprire ...