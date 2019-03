Il Web Marketing Festival ospiterà a Rimini l' Hackathon ARXivar

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Dopo i numerosi dibattiti e gli eventi organizzati nelle scorse edizioni su big data, open innovation, AI e blockchain, quest'anno il Webl'. L'iniziativa, che si terrà il 21 giugno adurante la seconda giornata della kermesse, sarà a cura di Able Tech (software house italiana) e avrà come obiettivo la presentazione di idee innovative attraverso due differenti challenge: da una parte la creazione di un tool per realizzare modelli di AI che vadano ad analizzare informazioni e comportamenti; dall'altra la creazione di una blockchain che possa gestire la validazione delle informazioni.Aperte le iscrizioni fino al 10 maggio L'è rivolto sia a professionisti del settore che a studenti e appassionati, data e business analyst, programmatori e start up che si occupano di machine learning, AI e blockchain. È possibile partecipare ...

