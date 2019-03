Bologna | medico nei guai | in permesso per assistere lo zio | quando muore lei è alle Cayman

fanpage

(Di venerdì 29 marzo 2019) La donna, dirigentedell'ospedale di Porretta (), era instraordinario retribuito perlo zio disabile, ma secondo le indagini della Finanza insieme al marito era in vacanzaIsole. È stata denunciata per truffa ai danni dello Stato. Denunciato anche il marito,come lei.

Nutizieri : Bologna, medico in congedo per lo zio malato: quand'è morto era alle Cayman - rep_bologna : Bologna, medico in congedo per lo zio malato: quand'è morto era alle Cayman [news aggiornata alle 12:18] -