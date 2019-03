Ambiente | Parco dell’Aspromonte e Gea siglano protocollo per la valorizzazione del

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Integrare e potenziare la segnaletica dedicata al “Sentiero del Brigante”, rendere fruibile il tracciato attraverso la manutenzione ordinaria e promuovere il percorso inserito dal Ministero dei Beni Culturali nell’Atlante dei Cammini d’Italia.L’EnteNazionalee il Gruppo Escursionisti d’Aspromonte (GEA) hanno siglato und’intesa per salvaguardare e valorizzare uno dei più importanti percorsi per viaggiatori di montagna che collega l’Aspromonte alle Serre.L’accordo, firmato dal Vice Presidente delDomenico Creazzo e dal Presidente del GEA Alessandro Casile, impegna le parti ad attivare, tra l’altro, la costituzione di una Rete tra gli operatori turistici che operano lungo il “Sentiero del Brigante”, al fine di garantire elevati standard di accoglienza; organizzare trekking e manifestazioni; coinvolgere gli studenti in attività di studio del ...

AriannaAmbrosi0 : RT @Parco_Circeo: #Bioblitz nel @Parco_Circeo Sabato 30 marzo a #Sabaudia il secondo degli appuntamenti organizzati da @Federparchi. L’atti… - lodamar7 : @BeppeSala Caro sindaco, anch'io da cittadino milanese apprezzo molto l'attenzione all'ambiente.Mi chiedo perciò c… - visitorcity : RT @Parco_Circeo: #Bioblitz nel @Parco_Circeo Sabato 30 marzo a #Sabaudia il secondo degli appuntamenti organizzati da @Federparchi. L’atti… -