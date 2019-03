Aeronautica | boeing Kc767 sicuri e pienamente operativi

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) In merito all’articolo apparso questa mattina su Il Fatto Quotidiano, dal titolo “L’ha 4 velivoli a rischio, ma volano ancora” a firma Toni De Marchi, l’Militare intende affermare, con assoluta fermezza, che i quattroKC-767A in linea presso il 14° Stormo di Pratica di Mare – così come tutti i velivoli della Forza Armata – rispondono a stringenti e rigidissimi requisiti e parametri di sicurezza ed efficienza, applicati dall’Militare in linea con direttive e standard definiti in ambito internazionale.Sulla questione richiamata all’interno dell’articolo, come già peraltro evidenziato al giornalista, si precisa che anche i KC-767A dell’Militare, come tutti gli aeromobili moderni, sono equipaggiati con sistemi di sicurezza volti a riconoscere l’avvicinamento ad una situazione di stallo, con la conseguente perdita di portanza e di ...

