Tinder | come avere un profilo che fa battere il cuore

vanityfair

(Di giovedì 28 marzo 2019) Andateci piano con i selfieNo al décolleté in primo pianoIl primo incontro deve essere easyNomignoli? No, grazieNon rispondere dopo le 10 pm nei weekendLimitate i selfie di gruppoDite qualcosa di voiNon rivelate troppo, subitoNon scrivete mai per primeLo spelling è una cosa seriaMisteriosi, seducenti e originali. Suvorremmo sentirci così, per dire qualcosa di noi senza svelare dettagli intimi, agganciare i profili che ci incuriosiscono e moltiplicare le nostre possibilità di fissare un appuntamento. E sebbene possa sembrare semplice, raccontarsi nel modo giusto a perfetti sconosciuti è complicatissimo. Ecco allora una mini guida per scongiurare lo swipe e fare colpo su tutti.La fotoPartiamo da qui, perché è il vero e proprio biglietto da visita con cui ci presenteremo agli altri user. Il segreto per catturare l’attenzione al primo sguardo, è incrociare gli ...

robbsmonts : Tra le categorie di folli donne che incontro su tinder abbiamo: - le coppie etero in cerca di una terza per un thre… - hyipsteria : me la sto prendendo su tinder con un tizio che ha come foto profilo lui che si riprende il cazzo in mutande e nient… - ilovelouis1997 : RT @felice_chi: Sogno un collaborazione tra Netflix e Tinder del tipo “ehi, a 2 km da casa tua c’è uno fuori di testa come te che vuole gua… -