Statali | impronte digitali e controllo iride contro l' assenteismo | addio cartellino

Cartellino addio : per gli Statali arrivano impronte digitali e controllo dell'iride : Lotta ad assenteismo e relativi furbetti del Cartellino: alla Camera c'è il via libera delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro all'articolo 2 del ddl Concretezza, che prevede per gli di ...

Statali - addio al cartellino : ok alle impronte digitali e al controllo dell'iride : Lotta all'assenteismo : alla Camera c'è il via libera delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro all'articolo 2 del ddl Concretezza , che prevede per i dipendenti pubblici di sostituire il ...