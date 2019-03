Pallavolo – Saugella Monza trionfa in Challenge Cup | l’Aydin si arrende 3-1 in finale!

Pallavolo : Saugella Monza vince la prima finale di Challenge Cup : Turchia da sogno per la Saugella Monza nell'andata della finale di Challenge Cup. Le ragazze di Miguel Angel Falasca hanno espugnato il campo dell'Aydin con un netto 3-0. Ritorno a Monza tra una ...

Pallavolo - Challenge Cup – Saugella Monza ospita Volero Le Cannet : in palio la finale! : Challenge Cup: mercoledì la Saugella Monza ospita il Volero Le Cannet alla Candy Arena, in palio la finale. Si parte dalla vittoria per 3-2 ottenuta in Francia una settimana fa La Saugella Monza va alla ricerca di una vittoria per conquistare la finalissima della Challenge Cup. Alla prima partecipazione assoluta a una manifestazione europea, la formazione brianzola è giunta fino all’anticamera dell’ultimo atto: mercoledì sera ...

Pallavolo - Challenge Cup : la Saugella Monza vince la semifinale d’andata : Pallavolo, Challenge Cup: la Saugella ha superato per 3-2 la Volero Le Cannet in trasferta, un ottimo risultato per la formazione di Miguel Angel Falasca La Saugella Monza scrive un’altra pagina importante della sua prima avventura europea. Nella gara di andata della semifinale di Challenge Cup, la formazione di Miguel Angel Falasca si impone per 3-2 in casa del Volero Le Cannet e si garantisce un vantaggio importante ...

Pallavolo - Challenge Cup – Mercoledì le semifinali : trasferta francese per la Saugella Monza contro Volero Le Cannet : Challenge Cup: Mercoledì il primo atto delle semifinali, Saugella Monza in Francia per sfidare il Volero Le Cannet. Fischio di inizio alle 20.00 La Saugella Monza affronterà Mercoledì sera, in Francia, la prima semifinale della sua storia europea. Tra le migliori quattro della Challenge Cup, il team brianzolo sarà ospite del Volero Le Cannet, squadra con un discreto pedigree nelle manifestazioni continentali. Le ragazze di Miguel Angel ...

Pallavolo - Saugella Monza in campo per la Challenge Cup : Busto Arsizio a caccia dei quarti in CEV Cup : Mercoledì Saugella in Slovenia per il ritorno dei quarti, servono due set per la qualificazione. Giovedì spazio alla CEV Cup cup con UYBA in trasferta in Francia Saugella Team Monza e Yamamay E-Work Busto Arsizio alla conquista della semifinale europea. Tra mercoledì e giovedì brianzole e Bustocche saranno impegnate nelle gare di ritorno dei quarti di finale – rispettivamente – di Challenge Cup e di CEV Cup, accomunate dal più ...

Pallavolo - Challenge Cup : scattano i quarti di finale - la Saugella Monza se la vedrà con il Kamnik : Per la Saugella Team Monza è tempo di quarti di finale in Challenge Cup, martedì sera gara di andata alla Candy Arena contro il Kamnik Si fa sempre più interessante il percorso della Saugella Team ...

Pallavolo – Challenge Cup : scattano i quarti di finale - la Saugella Monza se la vedrà con il Kamnik : Per la Saugella Team Monza è tempo di quarti di finale in Challenge Cup, martedì sera gara di andata alla Candy Arena contro il Kamnik Si fa sempre più interessante il percorso della Saugella Team Monza nella Challenge Cup. Le brianzole di Miguel Angel Falasca disputeranno martedì sera, alla Candy Arena, il match di andata dei quarti di finale. Avversario di Serena Ortolani e compagne sarà il Calcit Volley Kamnik, formazione slovena in cui ...

Pallavolo - Serie A1 femminile : la Saugella Monza sorprende il Bisonte Firenze - vittoria in rimonta per le brianzole : La cronaca in breve. Primo set. Punto a punto iniziale , 2-2, , poi break Firenze con la giocata di Lippmann ed il muro di Alberti su Ortolani, 4-2. Lippmann e Sorokaite spingono Il Bisonte sul 7-3 e ...