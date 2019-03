Napoli | Di Maio su stupro in stazione | ' scarcerazione lampo è vergogna'

liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) Roma, 28 mar. (AdnKronos) - "Due dei presunti stupratori della giovane violentata a inizio marzo in un ascensore della Circumvesuviana sono stati scarcerati e sono tornati in libertà. Proprio oggi c'è stata la seconda, disposta dal Tribunale del Riesame. Ora, non sta a me entrare nel m

MediasetTgcom24 : Scarcerati indagati per stupro Napoli, Di Maio: 'E' una vergogna' #circumvesuviana - biacapparelli : Stupro in Circum, scarcerati due degli arrestati. Di Maio: 'Una vergogna' - mi8_paola : RT @MediasetTgcom24: Scarcerati indagati per stupro Napoli, Di Maio: 'E' una vergogna' #circumvesuviana -