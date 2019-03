Maltrattamenti in asilo nido nel Pavese | un arresto e due denunce

Botte e Maltrattamenti ai bimbi dell'asilo : arrestata maestra : Ancora violenze nei confronti dei bambini. Una maestra d'asilo è stata arrestata, nel Comasco, per ripetuti maltrattamenti verso i bambini. I Carabinieri della Compagnia di Como hanno infatti dato ...

Maltrattamenti in asilo nido/ Due maestre arrestate a Cernobbio e Varzi - e 2 denunce : Maltrattamenti in asilo nido, arrestata una maestra di un istituto di Cernobbio e un'altra di Varzi. Denunciate anche due collaboratrici

Pavia - maestra d’asilo arrestata : “La devi smettere - la mia mano diventa rossa…”. Le immagini dei Maltrattamenti : Una maestra titolare di un asilo di Varzi, in provincia di Pavia, è stata arrestata dopo le indagini della guardia di finanza per maltrattamenti sui minori ospiti della struttura. A renderlo noto, la Guardia di finanza, che hanno denunciato a piede libero altre due collaboratrici per “abuso dei mezzi di correzione nei confronti di minori”. La Gdf, come si vede nel video, ha installato alcune telecamere all’interno ...

Cernobbio - maestra d’asilo arrestata : “La devi smettere - la mia mano diventa rossa…”. Le immagini dei Maltrattamenti : Una maestra d’asilo è stata arrestata, nel Comasco, per ripetuti maltrattamenti verso i bambini. I Carabinieri della Compagnia di Como hanno infatti dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip, nei confronti di una donna di 58 anni ritenuta responsabile di maltrattamenti “commessi in qualità di educatrice in un asilo nido di Cernobbio“. Le vittime avevano tra i tre 3 i 18 ...

Maltrattamenti all'asilo - maestra 'punita' con 6 mesi di lavori sociali : Ha patteggiato un anno e undici mesi, pena sospesa subordinata all'esecuzione di sei mesi di lavoro di pubblica utilità , la maestra 61enne accusata di Maltrattamenti nella scuola d'infanzia comunale ...

Matera - arrestata suora di 81 anni : violenza psicologica e Maltrattamenti ai bambini dell'asilo : I carabinieri hanno fatto irruzione nell'istituto di Ferrandina dopo l'ennesimo episodio di violenza ripreso dalle telecamere posizionate dopo le segnalazioni dei genitori

Maltrattamenti ai bambini dell'asilo - agli arresti domiciliari maestra : Chieti - Gli uomini dell'Arma di San Salvo, su disposizione della Procura di Vasto ( Chieti), hanno arrestato un'insegnante di 57 anni in servizio in una scuola dell'infanzia, accusata di Maltrattamenti nei confronti degli alunni, Durante l'indagine, scaturita da alcune segnalazioni e dalla presentazione di una denuncia nel settembre scorso, i carabinieri sono riusciti a documentare, con una telecamera nascosta, le minacce e ...

Caltanissetta - maestra arrestata per Maltrattamenti : percosse e minacce ai bimbi dell’asilo : Con l'accusa di maltrattamenti nei confronti degli alunni della sua classe, i carabinieri hanno arrestato un'insegnante di 60 anni, in servizio presso una scuola dell'infanzia a Milena, nella provincia di Caltanissetta. L'indagine è iniziata dalle segnalazioni dei genitori dei bambini, di età compresa fra i tre e i cinque anni.Continua a leggere