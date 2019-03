Di Maio dice che gli Stati Uniti sono il nostro alleato privilegiato

Cittadinanza a Ramy - Salvini dice sì : «È come mio figlio» Di Maio : «L’ho convinto io» : Il ministro dell'Interno dice sì alla Cittadinanza italiana al bimbo eroe: «Per atti di bravura e coraggio le leggi si possono superare»

Tsunami Luca Zaia sul governo Ora l'autonomia. E a Di Maio dice... : "Con questa vittoria in Basilicata si rafforza ancora di più il progetto di autonomia regionale. Avanti tutta con l'autonomia. Punto". Il Governatore leghista del Veneto Luca Zaia, intervistato dal quotidiano telematico Affaritaliani.it, rilancia con forza il tema dell'autonomia... Segui su affaritaliani.it

La testimonianza di una ragazzina che viaggiava sul bus : "Ci ha ammanettati. Diceva 'le persone in Africa muoiono per colpa di Di Maio e di Salvini'" : "Ci ha ammanettati e ci minacciava. Diceva che se ci muovevamo, versava la benzina e accendeva il fuoco. Continuava a dire che le persone in Africa muoiono e la colpa è di Di Maio e di Salvini. Poi i carabinieri ci hanno salvati". Questo è il racconto di una ragazzina che era sul bus sequestrato da Ousseynou Sy a Crema e poi dato alle fiamme a San Donato."Ci ha preso i telefoni ma un compagno è riuscito a tenerlo. Eravamo ...

La Flat Tax si farà è nel contratto di governo lo dice Luigi Di Maio : Nel contratto di governo c’è la Flat Tax quindi si farà lo afferma Luigi Di Maio Forze politiche diverse che, qualche volta, si confrontano. Ma il governo durerà quattro anni. Il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, il profilo dell’esecutivo giallo-verde lo descrive così. E interpellato dal Corriere della Sera, il capo politico del Movimento 5 … Continue reading La Flat Tax si farà è nel contratto di governo lo dice ...

Sono sorpreso dalle posizioni 'schiacciate' Lega - dice Di Maio a proposito di Cina : "Mi auguro che la Lega sia della stessa idea" del Movimento 5 stelle per quel che riguarda il memorandum Mou e l'autonomia dell'Italia nell'assumere determinate decisioni, "perché negli ultimi giorni ho visto posizioni diverse, un po' schiacciate su quello che chiedono gli altri Paesi e non su quello che vuole e fa bene all'Italia. Mi ha sorpreso, non lo nascondo. Su ogni punto dei precedenti governi continuo a sentire 'dobbiamo andare avanti'. ...

Di Battista dice no a Di Maio : non correrà alle Europee : Alessandro Di Battista dice no a Luigi Di Maio. Il 'Dibba', dopo i recenti flop, non ci pensa proprio di candidarsi alle Europee come vorrebbe il capo politico del M5S. Luigi Di Maio , stando alle ...

X Factor - anche Mara Maionchi dice addio al suo ruolo di giudice : “Non credo di rifarlo” : “Non credo di rifare ancora X Factor, è un programma faticoso. Gli anni passano, i bimbi crescono e io calo”. A sorpresa anche Mara Maionchi ha annunciato di essere intenzionata a lasciare il suo ruolo di giudice di X Factor, il talent show di Sky. Nel corso di un’intervista a “Che tempo che fa”, rispondendo a una domanda di Fabio Fazio, Mara ha spiegato: “X Factor è un programma faticoso e comporta una ...

Tav. DI Maio 'La situazione si è risolta'. Ma Salvini dice 'Farò di tutto perché si faccia'.' : ROMA - 'Sulla Tav la situazione si sta risolvendo positivamente. scrive su Facebook Luigi Di Maio - Quindi ora parliamo di altro e andiamo avanti. Andiamo avanti con altre opere, con Quota 100, con ...

'Un altro vertice? Ho da fare'. La tattica della 'fuga' di Salvini quando le cose con Di Maio si mettono male - di C. Paudice - : Alla fine, per la cronaca, il leader della Lega decise di partecipare al vertice. Il mese successivo si imponeva la necessità di un altro imprevisto vertice dopo le nuove frizioni tra gli alleati, ...

Tav - Conte : forti dubbi sull’opera. Salvini : «Di Maio dice no? Pronto ad andare fino in fondo» : «Non sono convinto che la Torino Lione sia un progetto di cui l’Italia ha bisogno» ha detto il premier a Palazzo Chigi che ha anche escluso una possibile crisi di governo. Tuttavia ha ammesso le divisioni: «Le posizioni di M5s e Lega sull’opera restano contrapposte» . Nella serata di giovedì la tensione è salita ulteriormente con il botta e risposta a distanza tra i due vicepresidenti del consiglio. Luigi Di Maio ha ...

Tav - Conte : forti dubbi sull’opera. Salvini : Di Maio dice no? Pronto ad andare fino in fondo : «Non sono convinto che la Torino Lione sia un progetto di cui l’Italia ha bisogno» ha detto il premier a Palazzo Chigi. «Se il cantiere fosse oggi mi batterei contro» ha aggiunto, le posizioni di M5s e Lega sull’opera «restano contrapposti» ma ora «l’unica via è condividere i dubbi con Francia e Ue». E ha aggiunto: «Nessun vertice previsto per stasera»...

Tav - stallo nel governo. Matteo Salvini : “Di Maio dice no? Vediamo chi ha la testa più dura” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini su Rete4 replica al vicepremier Luigi Di Maio, che ha ribadito la posizione del Movimento Cinque Stelle sulla Tav: "Vediamo chi ha la testa più dura, io sono cocciuto e sono pronto ad andare fino in fondo".Continua a leggere

Migranti - tutta colpa del Franco Cfa come dice Di Maio? : Diverso è però il discorso della crescita dell'economia. Nei 40 anni che vanno dal 1974 al 2014, i Paesi con Franco Cfa hanno registrato crescite del Pil un po' più basse di chi non era nell'area ...

Landini : 'Di Maio dice sciocchezze. Non sono pagato con soldi pubblici' : "Sui privilegi dei sindacalisti Di Maio dice una sciocchezza. Noi siamo pagati dagli iscritti, il mio stipendio non lo pago con i soldi pubblici, ma con i soldi degli iscritti che versano l'1% in un ...