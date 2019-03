Claudio Borghi | Faremo la manovra in deficit o con la golden rule

huffingtonpost

(Di giovedì 28 marzo 2019) "Dopo le elezioni la nuova Unione europea si renderà conto che l'austerità e il pareggio di bilancio non vanno più bene e allora le clausole le copriremo con il, che non verrà concesso ma incoraggiato".ha trovato una soluzione al gravoso impegno che attende il governo nei prossimi mesi e cioè trovare 23 miliardi per disinnescare le clausole di salvaguardia sull'Iva, a meno che - scenario irrealistico per Luigi Di Maio e Matteo Salvini - non si decida di aumentare l'imposta. Questi 23 miliardi saranno quindi di fatto presi in prestito dai mercati.Sicuro che sarà possibile coprire tutto in"Il meccanismo delle clausole è semplice e ruota in modo preciso sul perché è necessario vincere in Europa. Questi 23 miliardi sono un impegno preso nelle contrattazioni con l'Unione europea, ma non sono ...

