Unione Europea : parlamentari italiani e francesi per l'ulteriore integrazione - tedeschi più restii. E i "populisti" non fanno fronte comune : ... German and Italian Parliamentarians on EU and EMU Reforms" i cui risultati sono stati presentati il 26 marzo a Roma da Massimo Bordignon, docente di scienza delle finanze all'Università Cattolica di ...

No alla plastica monouso - siglato protocollo d'intesa Ambiente Mare Italia-Unione Europea : ... e il supporto alla 'Strategia Europea per la plastica nell'economia circolare', adottata dalla Commissione Europea a gennaio 2018 per accompagnare il processo di transizione verso 'un'economia piu' ...

Truffa Inps e Unione Europea - 67 denunce : LOCRI, REGGIO CALABRIA,, 26 MAR - I carabinieri della Compagnia di Locri hanno denunciato in stato di libertà 67 persone, accusate a vario titolo, di falsità ideologica in atto pubblico, Truffa ...

Unione Europea - Adas obbligatori dal 2022 : raggiunto l'accordo a Bruxelles : In Europa, i sistemi di assistenza alla guida (noti anche come Adas) diventeranno obbligatori a partire dal 2022. la sostanza dell'accordo provvisorio raggiunto a Bruxelles, secondo cui tutti i nuovi veicoli dovranno offire, di serie, funzionalità come la frenata automatica di emergenza o il mantenimento della corsia. L'intesa, studiata per migliorare la sicurezza sulle strade del Vecchio continente, dovrà essere approvata dagli ...

Nuovi fondi dell’Unione Europea per rafforzare la resilienza in Yemen : L’Unione Europea ha donato oggi un totale di 40,8 milioni di dollari per sostenere l’impegno delle Nazioni Unite volto a rafforzare la capacità dello Yemen di fare fronte alle crisi (resilienza). Gli interventi coinvolgeranno i membri più vulnerabili della comunità, incluso donne, disoccupati, giovani, minoranze marginalizzate, sfollati interni (IDPs) oltre alle comunità ospitanti in difficoltà. L’accordo di finanziamento, ...

Giornata europea del gelato artigianale. Bortolot : 'Nell'Unione Europea - il settore dei gelati impiega circa 300.000 posti di lavoro - in ... : ... incredibilmente affascinante, lascia intuire quante siano le possibilità offerte dal mondo del gelato Artigianale: ricercare gusti sempre nuovi e sorprendenti è infatti possibile, ma è anche vero ...

Segretariato del Consiglio dell'Unione Europea : borse di tirocinio da 1.196 - 84 euro : Ogni anno, il Consiglio dell'Unione europea organizza selezioni per lo svolgimento di due periodi di tirocinio presso il proprio Segretariato Generale, il primo dei quali si svolge dal primo febbraio al trenta giugno, il secondo, invece, dal primo settembre al trentuno gennaio. Attualmente sono aperte le selezioni per il secondo periodo: sarà possibile candidarsi fino al primo aprile 2019....Continua a leggere

Londra. Un milione in piazza per rimanere nell’Unione Europea : rimanere nell’Unione Europea. Torna ad infiammarsi quella metà di inglesi favorevoli alla permanenza nella Ue. La Brexit vacilla e la

Brexit - petizione sul sito del Parlamento : oltre 4 milioni chiedono lo stop all’uscita dall’Unione europea : oltre 4,2 milioni di firme in poco più di 48 ore. Firme di britannici che, attraverso l’area riservata alle petizioni del Parlamento, chiedono ai propri rappresentanti e al governo di Londra il blocco unilaterale dell’articolo 50, la procedura attraverso la quale il Regno uscirà dall’Unione europea. Appena 24 ore prima, Theresa May era riuscita a strappare a Bruxelles una breve proroga per arrivare a una stretta di mano con i membri ...

Unione europea. In arrivo le nuove regole per la finanza sostenibile : Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea, Ansa, . Ha preso a prestito parole di Victor Hugo, ieri, il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, affermando che ...

Brexit : Unione Europea concede al Regno Unito di posticipare l'uscita : The never ending story. Così potremmo definire la Brexit, citando il famosissimo film del 1984. Una storia infinita, fatta di tira e molla, accordi non raggiunti e tanta, tanta confusione. Precedentemente fissata al 29 marzo prossimo, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è stata invece prorogata su richiesta della premier inglese, Theresa May, a causa dell'impossibilità di trovare un accordo valido. Donald Tusk e i ventisette paesi ...

L’Unione Europea concederà al Regno Unito di posticipare Brexit : La scadenza sarà il 22 maggio, a patto che il parlamento britannico approvi un accordo entro la prossima settimana

Unione Europea : Cattai - Focsiv - - 'prepararci al futuro e al rancore di chi non abbiamo accolto'. 'Sicurezza si costruisce alleandosi con ... : "Democratica e partecipativa; solidale e accogliente; del lavoro per tutti; della promozione di cultura, scienza e arte; dello sviluppo e dell' economia integrale; del terzo settore, associazionismo ...

Theresa May ha detto che non chiederà molto tempo all’Unione Europea per posticipare Brexit : La prima ministra britannica Theresa May ha detto che quando chiederà all’Unione Europea di posticipare la data di Brexit non lo farà chiedendo molto tempo, perché condivide la «frustrazione» dei cittadini riguardo al «fallimento nel prendere una decisione» da parte