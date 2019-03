Tempesta d' amore | spoiler al 6 aprile | Jessica è innamorata di Paul

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) I nuovi episodi della nota soap opera ambientata a Vagen in Germania,d', come tutte le settimane riservano molte novità e diversiche interessano i moltissimi fan che seguono la serie. Nelle nuove puntate dal 31 marzo al 6, Viktor e Alicia saranno sempre più sicuri che a causare l'aborto sia stata Xenia. Quest'ultima però insisterà nel dichiararsi innocente. Nel frattempo, Boris e Denise saranno notevolmente disorientati, e non sapranno se credere o meno alla madre. Intanto Annabelle cercherà il modo per peggiorare la situazione tra Xenia, Alicia e Viktor. In seguito, Joshua capirà che non potrà più essere complice del padre adottivo, poiché aprirà il suo cuore alla sorella Valentina. Henning, però, non sarà facilmente incline a sacrificare i suoi progetti.diNelle puntate did'dal 31 marzo al 6si ...

antonino365 : RT @antonino365: Cercami nella tempesta come il desiderio che hai in testa, cercami nel fuoco come la passione brucia nel tuo cuore, cercam… - TempestaItalian : #Tempestadamore: #Anticipazioni della puntata in onda alle ore 19.50 -