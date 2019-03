SCUOLA Esame di Stato | i pro e i contro di una mini-riforma

SCUOLA - sciopero studenti contro l’esame di Maturità : lezioni a rischio il 22 febbraio : Venerdì 22 febbraio gli studenti italiani scendono in piazza contro le novità introdotte dalla Maturità 2019: agitazioni previste in tutte le città, anche se il fulcro delle manifestazioni sarà a Roma, dove partirà un corteo che arriverà fino alla sede del Miur. lezioni a rischio anche mercoledì 27 febbraio per lo sciopero di docenti e personale ATA.Continua a leggere