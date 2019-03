Nba | i Clippers di Gallinari ai playoff

Nba. Danilo Gallinari porta Clippers ai play-off - Spurs sconfitti : Missione compiuta, alla faccia di chi la scorsa estate prevedeva un'altra stagione fallimentare. I Clippers superano 122-111 Minnesota

Nba 2019 - i risultati della notte (27 marzo). Bucks battono Rockets - ok i Clippers di un ottimo Gallinari - ko al supplementare gli Spurs di Belinelli : Dieci partite si sono giocate in questa lunga notte NBA, con diverse sfide di un certo interesse e in particolare l’incontro tra i due maggiori candidati al titolo di MVP della regular season: James Harden e Giannis Antetokounmpo. In verità, entrambi non hanno particolarmente brillato, ma ha vinto la stella dei Milwaukee Bucks su quella degli Houston Rockets: nel 108-94, però, oltre ai 19 punti e 14 rimbalzi del greco contano assai i 23 di ...

Nba : Indiana stravince - Warriors di nuovo in vetta - Clippers volano al quinto posto : I Denver Nuggets avevano l'occasione di piazzarsi al primo posto in classifica nella Western Conference, dopo lo scivolone casalingo dei Warriors contro i Dallas Mavericks, ma hanno incontrato Bojan Bogdanovic che ha guidato i Pacers ad un successo casalingo utile per restare in carreggiata nella corsa ai playoff a est. Il croato mette a segno 26 punti solo nei primi due quarti realizzando addirittura il 100% al tiro (10 su 10). A fine partita, ...

Nba 2019 - i risultati della notte (25 marzo) : LA Clippers e San Antonio - acuti playoff! Successi per Milwaukee - Golden State e Indiana : Diversi risultati importanti nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Vittorie fondamentali per Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che aumentano il margine rispetto alle inseguitrici e compiono un deciso passo avanti in ottica playoff. Golden State e Milwaukee si dimostrano le due squadre più attrezzate delle rispettive divisioni, mentre Indiana demolisce Denver nella sfida più attesa della serata. Prosegue con un successo sul ...

Nba - Clippers battono Knicks e continuano a lottare per la “posizione” ad Ovest : Los Angeles Clippers super sul parquet di New York, Danilo Gallinari autore di 26 punti ha giocato una grande gara, così come Lou Williams Los Angeles Clippers vittoriosi sul parquet dei Knicks col punteggio di 113-124. Una gara comandata dall’inizio alla fine dalla squadra losangelina, senz’altro più motivata in questa fase della stagione rispetto a New York. Lou Williams mattatore con 29 punti. Solito ottimo Danilo Gallinari ...

Nba : Danilo Gallinari ancora decisivo - i Clippers battono anche i Knicks : New York Knicks-L.A. Clippers 113-124 Un successo da grande squadra, da gruppo consapevole, da franchigia pronta e in forma per affrontare i playoff. Danilo Gallinari sorride a fine partita nel suo ...

Nba.Gallinari e Clippers ok - Harden Show contro Spurs Belinelli : Un grande Danilo Gallinari, un sontuoso James Harden che si abbatte sugli Spurs di Marco Belinelli e i Lakers di LeBron James

Nba 2019 - i risultati della notte (23 marzo). James Harden mostruoso - 61 punti! Rockets battono Spurs (Belinelli 11) - 24 di Gallinari trascinano i Clippers : Sette le partite NBA della notte, ma di tutto ciò che s’è visto sui parquet d’America resta un unico, indiscusso protagonista, la cui barba ha ormai chiara fama dentro e fuori dalla massima lega professionistica americana. James Harden, non contento dell’infinita serie di primati della stagione, si regala per la seconda volta il career high a quota 61 punti nella vittoria degli Houston Rockets per 111-105 sui San Antonio Spurs: ...