Maria De Filippi replica alla Carlucci | «Nessuno mi ha telefonato per partecipare a

A Raccontare Comincia Tu : Raffaella Carrà intervista Maria De Filippi : Maria De Filippi Raffaella Carrà sveste i panni di showgirl per indossare quelli di intervistatrice su Rai 3, nel nuovo programma – al via in prima serata giovedì 4 aprile – dal titolo A Raccontare Comincia Tu. Grandi personaggi del mondo dello spettacolo apriranno le porte delle loro case per confidarsi con la Raffa Nazionale: da Fiorello (protagonista del promo) a – probabilmente – Sophia Loren, da Riccardo Muti ...

Uomini e Donne - furibonda lite tra Tina Cipollari e Gemma : Maria De Filippi costretta a intervenire : 'Fai sempre battute, ma non sai niente della mia vita', urla Gemma. 'Non sappiamo niente della tua vita, perché sei una perfetta sconosciuta', risponde stizzita Tina. E' l'inizio dell'acceso confronto ...

Rudy Zerbi svela un retroscena su Maria De Filippi e Amici : Amici di Maria De Filippi: Rudy Zerbi fa una rivelazione Finalmente Sabato prossimo partirà in prima serata su Canale 5 il serale di Amici 18. Il talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi si scontrerà con la quattordicesima edizione di Ballando su Rai Uno. Quale dei due programmi vincerà la difficile sfida degli ascolti? Chissà, intanto oggi ha rilasciato un’intervista sul magazine Chi Rudy Zerbi, il quale ha svelato un ...

Federico Baroni - da Amici al primo disco : 'Maria De Filippi? L'ho conosciuta all'università' : All'inizio il suo destino sembrava diverso: figlio e fratello di un medico, a 21 anni Federico Baroni , classe 1993, si trasferisce a Roma per studiare economia alla Luiss poi qualche compagno lo nota ...

Rivoluzione sessuale al Trono Over. E Maria De Filippi abbandona lo scalino : Rivoluzione al Trono Over di "UominieDonne": un cavaliere rifiuta di concedere le sue grazie a una dama. Poi è bagarre tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. E Maria De Filippi abbandona lo storico ...

Ballando con le Stelle - Maria De Filippi smentisce Milly Carlucci : 'Non ho ricevuto nessuna telefonata' : Finalmente è arrivata la risposta che Milly Carlucci attendeva da tanto tempo: Maria De Filippi ha fatto luce sulla sua partecipazione a Ballando con le Stelle nelle vesti di ballerina per una notte . ...

Trono Over - Maria De Filippi e l’umile gesto che non passa inosservato : Trono Over, Maria De Filippi venerata dal pubblico per un gesto compiuto in puntata a Uomini e Donne A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 27 marzo, Maria De Filippi compie un gesto che non passa di certo inosservato. La padrona di casa si ritrova, ad un certo […] L'articolo Trono Over, Maria De Filippi e l’umile gesto che non passa inosservato proviene da Gossip e Tv.

Gabriele Costanzo - chi è il nuovo amore del figlio adottivo di Maria De Filippi : nuovo amore per il figlio adottivo di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Come mostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 27 marzo il giovane ha una nuova fidanzata che risponde al nome di Francesca Quattrini. Con lei Gabriele è stato paparazzato a Fregene e la rivista diretta da Alfonso Signorini sostiene che la donzella assomigli alla conduttrice di Verissimo. La storia d’amore è stata ...

Maria De Filippi sull'invito di Milly Carlucci : "Non ho ricevuto nessuna telefonata" : Sabato 30 marzo prenderanno il via Ballando con le stelle su Rai1 e Amici su Canale 5. Milly Carlucci ha invitato Maria De Filippi a partecipare allo show della rete ammiraglia Rai come ballerina per ...