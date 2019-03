LIVE Bologna-Genoa 1-1 | Finale Viareggio 2019 in DIRETTA | Cossalter risponde a Bianchi!

LIVE Bologna-Genoa 0-1 - Finale Viareggio 2019 in DIRETTA : Bianchi la sblocca con un gol stupendo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 71esima edizione del Torneo di Viareggio di calcio tra Bologna e Genoa, tradizione torneo giovanile che spesso e volentieri ha messo in luce calciatori impostisi a LIVEllo professionistico. Allo Stadio “Picco” di La Spezia si confronteranno dunque i felsinei e i rossoblu che si sono conquistati sul campo l’atto conclusivo della rassegna. I genoani hanno superato al ...

LIVE Bologna-Genoa 0-0 - Finale Viareggio 2019 in DIRETTA : Visconti e Mazza sfiorano il gol per i felsinei : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 71esima edizione del Torneo di Viareggio di calcio tra Bologna e Genoa, tradizione torneo giovanile che spesso e volentieri ha messo in luce calciatori impostisi a LIVEllo professionistico. Allo Stadio “Picco” di La Spezia si confronteranno dunque i felsinei e i rossoblu che si sono conquistati sul campo l’atto conclusivo della rassegna. I genoani hanno superato al ...

LIVE Bologna-Genoa 0-0 - Finale Viareggio 2019 in DIRETTA : Visconti sfiora il gol per i felsinei : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 71esima edizione del Torneo di Viareggio di calcio tra Bologna e Genoa, tradizione torneo giovanile che spesso e volentieri ha messo in luce calciatori impostisi a LIVEllo professionistico. Allo Stadio “Picco” di La Spezia si confronteranno dunque i felsinei e i rossoblu che si sono conquistati sul campo l’atto conclusivo della rassegna. I genoani hanno superato al ...

Torneo di Viareggio - la finale Bologna Genoa in diretta LIVE : FORMAZIONI UFFICIALI, da confermare, Bologna, 3-4-3, : Fantoni; Kastrati, Cassandro, Busi; Barnabà, Militari, Mazza, Visconti; Rabbi, Nivokazi, Stanzani. All. Troise Genoa, 4-3-3, : Raccichini; ...

LIVE Bologna-Genoa 0-0 - Finale Viareggio 2019 in DIRETTA : al Picco ci si contende il titolo. Cleonise e Cossalter osservati speciali : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 71esima edizione del Torneo di Viareggio di calcio tra Bologna e Genoa, tradizione torneo giovanile che spesso e volentieri ha messo in luce calciatori impostisi a LIVEllo professionistico. Allo Stadio “Picco” di La Spezia si confronteranno dunque i felsinei e i rossoblu che si sono conquistati sul campo l’atto conclusivo della rassegna. I genoani hanno superato al ...

Bologna-Genoa - Finale Torneo Viareggio : formazioni ufficiali e diretta LIVE : Genoa-Bologna, Finale Torneo di Viareggio: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Viareggio Cup - Bologna - Genoa : cronaca diretta LIVE - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Mercoledì 27 marzo alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca diretta della partita. La presentazione del match QUI Bologna - ...

LIVE Bologna-Genoa - Finale Torneo di Viareggio 2019 in DIRETTA : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 71esima edizione del Torneo di Viareggio di calcio tra Bologna e Genoa, tradizione Torneo giovanile che spesso e volentieri ha messo in luce calciatori impostisi a LIVEllo professionistico. Allo Stadio “Picco” di La Spezia si confronteranno dunque i felsinei e i rossoblu che si sono conquistati sul campo l’atto conclusivo della rassegna. I genoani hanno superato al ...

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2019/ Diretta gol LIVE : Genoa e Bologna avanti! : RISULTATI TORNEO di VIAREGGIO Cup 2019: Diretta live score delle partite, oggi venerdi 22 marzo, valide per i quarti di finale della manifestazione.

Risultati Torneo di Viareggio Cup 2019/ Diretta gol LIVE : il Bologna vola ai quarti : Risultati Torneo di Viareggio Cup 2019: Diretta gol live score degli ottavi di finale. Inter e Parma avanzano, il Milan cade ai calci di rigore.

Torino-Bologna : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-3) : Torino-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-3) diretta Torino-Bologna: secondo tempo 91′ Occasione Torino: ci prova Iago Falque dalla distanza con un rasoterra. Skorupski interviene in tuffo e para. 90′ L’arbitro assegna 6 minuti di recupero. 89′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL! IL RISCATTO DEL TORINO, IZZO! SUGLI SVILUPPI DI PALLA INATTIVA IL NUMERO 5 CONCLUDE DALLA SINISTRA, CON ...

Torino-Bologna : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (1-3) : Torino-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (1-3) diretta Torino-Bologna: secondo tempo 60′ SILENT CHECK in corso per stabilire la regolarità del gol di Sansone. 58′ GOOOOOOOOOOOOOOL! TERZO GOL PER IL BOLOGNA, SANSONE! GRANDE AZIONE SULLA SINISTRA DI PALACIO, CHE ENTRA IN AREA E CON UN CROSS MORBIDO SERVE IL NUMERO 10, CHE DI TESTA BATTE SIRIGU! 56′ Occasione per il Torino: Meite ...

Torino-Bologna 1-2 : risultato e cronaca in diretta LIVE : Torino-Bologna, 28ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Torino-Bologna 1-1 : risultato e cronaca in diretta LIVE : Torino-Bologna, 28ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi