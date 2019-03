Confindustria prevede “crescita zero” nel 2019. Matteo Salvini: “Gufi verranno smentiti dai fatti” (Di mercoledì 27 marzo 2019) Il Centro studi di Confindustria prevede una crescita zero nel 2019 e un aumento di deficit e debito pubblico in rapporto al Pil. Neanche il reddito di cittadinanza risolleverà l'economia italiana. Ma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, minimizza: "Le previsioni saranno smentite clamorosamente dai fatti. È pieno di 'gufi'".



