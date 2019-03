Clima | Groenlandia | battuta d’arresto per lo scioglimento dei ghiacci

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Sembra aver subito unail pericoloso fenomeno dellodeiin, uno dei motivi principali dei cambiamentitici dell’Atlantico. Ad annunciarlo – riporta Global Science – un team di ricerca della Nasa, che ha monitorato ilaio Jakobshavn, uno dei più a rischio perché negli ultimi 20 anni si stava sciogliendo a gran velocità.Adesso questo fenomeno si è quasi fermato, e ilaio sta avanzando verso l’oceano invece di continuare a ritirarsi nell’entroterra. Secondo gli scienziati il merito di questa fortunata inversione di marcia va a una corrente oceanica che bagna ilaio, e che si sarebbe raffreddata a partire dal 2016. La temperatura dell’acqua che circonda Jakobshavn è oggi ai minimi storici dall’inizio del monitoraggio, a metà degli anni ’80.Una buona notizia in vista della Cop 25, la Conferenza ...

