Call of Duty | Black Ops 4 al centro di nuove polemiche riguardo le microtransazioni

Ancient Evil : la nuova mappa Zombi di Call of Duty : Black Ops 4 sbarca su PS4 : La prossima "emozionante avventura" Zombi in Call of Duty: Black Ops 4 è ora disponibile su PS4, e arriverà su altre piattaforme a seguire.Ecco il breve comunicato ufficiale di Activision accompagnato da video e immagini:"Ancient Evil" richiama i quattro intrepidi personaggi di Chaos - Bruno, Diego, Scarlett e Shaw - in una nuovissima avventura, ambientata in una città greca sotterranea per sfidare nuovi tipi di morti viventi.Leggi altro...

Ecco i dettagli della nuova patch di Call of Duty : Black Ops 4 : Treyarch ha svelato le novità in arrivo in Call of Duty: Black Ops 4 con la nuova patch prevista per il 26 marzo, tali novità andranno a toccare la modalità multiplayer classica e Blackout, la modalità battle royale del famoso shooter.Come riporta Dualshockers, Blackout vedrà l'introduzione della granata EMP di Zero (molto utile per disattivare i dispositivi elettronici), l'arco Sparrow di Outrider (potrete trovarlo nei lanci di rifornimento) ed ...

Call of Duty Mobile : arriva per Android e iOS la pre-registrazione : Dopo lo sbarco di Fortnite su Mobile forse il gioco più atteso da tutti è proprio questo: anche Call of Duty è infatti pronto ad essere giocato su smartphone e tablet con un capitolo pensato appositamente per il mondo Mobile. Il nome è intuibile, Call of Duty Mobile sarà disponibile sia su iOS che Android attraverso la vendita free-to-play. Quindi non sarà necessario acquistare il gioco o l’app e le spese si vedranno solo in un secondo ...

Il supercomputer di Intel chiamato Aurora - Call of Duty. L'agenda di oggi : Paypal Avere un'azienda in provincia o in una metropoli non fa la differenza: crescono allo stesso ritmo grazie all'economia digitale, alle opportunità di esportazione e a soluzioni di pagamento ...

Call of Duty : Mobile - ci siamo quasi : sarà gratis per Android e iOS : (Foto: Activison) Sono maturi finalmente i tempi per accogliere Call of Duty: Mobile ossia la versione del popolare titolo pensato appositamente per essere fruito su smartphone (e tablet) con sistema operativo Android e iOS. A sorpresa, lo sviluppo non è affidato alla società dietro la saga originale, ossia Activision, ma allo studio Timi. Lo studio Timi, per la cronaca, è di proprietà del conglomerato cinese Tencent ovvero la potentissima ...

Activision e Tencent rivelano Call of Duty : Mobile : Activision in collaborazione con Tencent ha annunciato che Call of Duty: Mobile arriverà in regioni precedentemente non annunciate, tra cui Nord America, Sud America, Europa e altre ancora.Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Call of Duty: Mobile è un nuovo gioco free-to-play che riunisce mappe, modalità, armi e personaggi di tutto il franchise di Call of Duty, tra cui Black Ops e la serie Modern Warfare. Sviluppato dal ...

Activision annuncia Call of Duty : Mobile per Android e iOS con modalità - mappe e personaggi classici : Call of Duty: Mobile è un titolo multiplayer free-to-play sviluppato dalla divisione Timi del gigante tecnologico cinese Tencent e trarrà ispirazione da alcuni dei principali capitoli più popolari della serie, come Modern Warfare e Black Ops con partite classificate, competitive e clan. L'articolo Activision annuncia Call of Duty: Mobile per Android e iOS con modalità, mappe e personaggi classici proviene da TuttoAndroid.

Partecipare alla nuova lega eSport di Call of Duty costerà 25 milioni di dollari? : Si dice che Ativision Blizzard stia lavorando alla nuova lega eSport di Call of Duty, e stando alle indiscrezioni circolanti, si parla di 25 milioni di dollari per ottenere la sola partecipazione. Una cifra di tutto rispetto, c'è da dirlo.Come riporta PCgamesn, la mostruosa cifra richiesta per ottenere un posto all'interno della lega non ha comunque spaventato i diversi team, i quali hanno infatti avanzato le prime applicazioni. Stando alle ...

Hardcore è la nuova modalità di Call of Duty : Black Ops 4 Blackout : Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 si aggiorna con una nuova modalità di gioco, riporta Eurogamer.net.La nuova modalità si chiama Hardcore e ci rende la vita ancora più difficile disattivando tutti gli indicatori e gli aiuti a schermo.Si tratta di fatto di un nuovo livello di difficoltà di gioco, adatto per tutti coloro che sentono di poter osare di più e mettersi maggiormente alla prova. Giocando in questa modalità dunque sarà disattivato ...

Da un ex sviluppatore di Call of Duty e Dead Space nasce Ascendant Studios : Ascendant Studios è una nuova realtà dello sviluppo video nata da un ex veterano che ha lavorato su diversi Call of Duty e Dead Space, riporta WCCFtech.Lo studio di sviluppo è stato fondato da Bret Robbins che in precedenza ha lavorato a Dead of Space e con Activision su diversi Call of Duty. Lo studio è sito a San Rafael, in California, e sta lavorando su un titolo "totalmente originale e tripla A" di genere action/shooter.Il fondatore e CEO di ...

Call of Duty : Modern Warfare 2 Campaign Remastered per PS4 classificato in Europa : Stando a quanto riportato da Gematsu, il Pan European Game Information (PEGI) ha classificato Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered per PlayStation 4.Al momento non è stata annunciata nessuna versione rimasterizzata di Call of Duty dal publisher Activision, ma sulle pagine del PEGI il titolo è presente. Probabilmente, il gioco potrebbe essere incluso con il prossimo capitolo della serie, ma, per ora, non esistono conferme al ...

Il PlayStation Plus a marzo ci regala Call of Duty : Modern Warfare Remastered e The Witness : A aprtire dal 5 marzo due nuovi gioch iarricchiranno la line-up di PlayStation Plus, come possiamo vedere sul blog ufficiale di PlayStation.Stanno dunque per arrivare due titoli che hanno saputo conquistare il favore di pubblico e critica. Stiamo parlando di Call of Duty: Modern Warfare Remastered, vero e proprio classico del genere FPS, e di The Witness, gioco ricco di avvincenti colpi di scena tra narrazione e rompicapi.I giochi oggi presenti, ...

Dopo le recenti polemiche su Call of Duty : Black Ops 4 - Treyarch ha riportato alla normalità il sistema Tier : Dopo le recenti polemiche della community di Call of Duty: Black Ops 4 riguardo alle modifiche apportate al sistema Tier, Treyarch ha deciso di modificare il tutto e riportarlo alla normalità tramite un aggiornamento. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, inizialmente i giocatori avevano la possibilità di avanzare di 100 livelli nel Tier contrabbando, ottenendo di conseguenza alcune casse contenenti ricompense esclusive. Qualche tempo fa è ...