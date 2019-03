Scaletta e ingressi del concerto di Le Vibrazioni a Milano in diretta tv e streaming

Scaletta e ingressi per i concerti di Shawn Mendes a Bologna e Torino il 23 e 24 marzo : info e ultimi biglietti : I concerti di Shawn Mendes a Bologna e Torino stanno per arrivare. L'artista canadese è quindi pronto a raggiungere l'Unipol Arenra di Casalecchio di Reno e il PalaAlpitour di Torino per le due date italiane del tour mondiale legato alla sua ultima prova di studio. I biglietti per la data di Bologna non sono più disponibili, mentre rimangono le ultime disponibilità per quello di Torino che l'artista terrà il 24 marzo a partire dalle ore 21. ...

Scaletta e ingressi per il concerto di Elisa a Firenze - il Teatro Verdi accoglie i segreti di Diari Aperti : Il concerto di Elisa a Firenze apre il tour per Diari Aperti che va a inaugurare i live pensati per il nuovo album di inediti che ha rilasciato nel mese di ottobre dopo il duetto con Francesco De Gregori in Quelli che restano e il singolo Se piovesse il tuo nome. Si parte dalla prima data del 18 marzo al Teatro Verdi di Firenze, che raddoppia con quella del 19, per poi continuare in tutta Italia fino ad arrivare fino in Sardegna per le date ...

Scaletta e ingressi per i concerti di Antonello Venditti a Roma l’8 e il 9 marzo per Sotto il segno dei pesci : I concerti di Antonello Venditti a Roma rinnovano l'appuntamento del cantautore Romano con i fan per Sotto il segno dei pesci, a 40 anni dal rilascio dell'iconico album del quale interpreterà tutte le canzoni. Il tour approda nella Capitale nel giorno del compleanno di Antonello Venditti, storicamente festeggiato sul palco e quest'anno su quello del Palazzo dello Sport, con una doppietta che risuonerà della musica contenuta nell'album ...

Quattro concerti di Eros Ramazzotti a Milano dal 5 al 9 marzo : info biglietti - Scaletta e ingressi : Finalmente al via i Quattro concerti di Eros Ramazzotti a Milano, quelli che l'artista romano ha concepito per il supporto dell'album che ha appena rilasciato e che porterà in giro per il mondo fino alla fine del 2019. La tournée si è aperta con la data zero di Mantova per continuare con le anteprime europee. La prima data ufficiale italiana è stata quella del 2 marzo al Pala Alpitour di Torino, nella quale ha portato i grandi successi di ...

Doppietta dei Negramaro a Roma il 5 e 6 marzo - Scaletta - orari ingressi e ultimi biglietti in prevendita : Prosegue con una nuova Doppietta dei Negramaro a Roma il 5 e 6 marzo al Palalottomatica L'Amore che Torni Tour Indoor 2019 con cui la band sta portando in scena la scaletta che include i brani dall'ultimo omonimo album in studio. Ideale seguito del tour negli stadi con cui Giuliano Sangiorgi e soci si sono esibiti la scorsa estate nelle principali città italiane, il nuovo tour nei palazzetti è arrivato come momento di rinascita e di festa per ...

Doppietta dei Negramaro a Milano il 27 e 28 febbraio : Scaletta - orari ingressi e biglietti in prevendita : Dopo gli ultimi show che hanno registrato il tutto esaurito a Torino e Bologna, è tempo di Doppietta per i Negramaro a Milano il 27 e 28 febbraio, due show consecutivi per la band di Giuliano Sangiorgi sul palco del Mediolanum Forum di Assago, per cui sono ancora disponibili biglietti in prevendita. Prosegue con i due concerti milanesi l'Amore che Torni Tour Indoor 2019 del gruppo salentino, inizialmente previsto per lo scorso autunno ma ...