Russiagate,dem: indagini non concluse

I parlamentari democratici avvertono che lesul presidente Trump non sono finite anche se il dossier dello speciale procuratore Mueller sulè stato chiuso. Nel rapporto, secondo la sintesi del ministro di Giustizia Usa William Barr, non ci sono accuse di collusione tra la campagna presidenziale e il Cremlino o di intralcio alla Giustizia. "Sebbene non venga sollevata la questione di un crimine, potrebbe comunque contenere un rischio per la nostra sicurezza nazionale", ha detto il dem Adam Schiff.(Di martedì 26 marzo 2019)