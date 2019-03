Pavia | incidenti stradali in aumento | colpa dei telefonini

Maltempo : incidenti in provincia di Pavia : La neve che oggi è scesa per buona parte della giornata su Pavia e il resto della provincia, ha provocato diversi incidenti. In nessun caso, fortunatamente, si sono registrate gravi conseguenze come era avvenuto ieri sera a Montu’ Beccaria (Pavia), con la morte di un 53enne di Cava Manara (Pavia) uscito di strada e finito in una scarpata per il manto stradale innevato. Questa mattina a Tromello (Pavia), in Lomellina, si e’ ribaltato ...