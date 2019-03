Meteo Toscana | forti raffiche di vento | traghetti cancellati Neve a bassa quota

Allerta Meteo Toscana : domani martedì 26 Marzo 2019 scuole chiuse in molti Comuni [ELENCO] : A seguito dell’emissione dell’Allerta Meteo regionale per vento forte in Toscana, valida dalle ore 21 di oggi alla ore 24:00 di domani, sono diversi i Comuni che hanno deciso di mantenere le scuole chiuse per la giornata di domani, martedì 26 Marzo 2019. Ecco di seguito l’ELENCO: Livorno Collesalvetti (Livorno) Volterra(Pisa) Grosseto Manciano (Grosseto) L'articolo Allerta Meteo Toscana: domani martedì 26 Marzo 2019 ...

Allerta Meteo Toscana - forte vento in arrivo : è iniziata la fase di attenzione a Firenze - chiusi cimiteri parchi e giardini pubblici : Si è tenuto oggi pomeriggio presso la sala operativa della Protezione civile regionale il punto di coordinamento tecnico in previsione dell’Allerta arancione per vento che scatta stasera dalle ore 21 fino alla mezzanotte di domani, martedì 26 marzo su tutta la Toscana, ad esclusione delle zone del nord-est e del nord-ovest, dove il codice è giallo per la stessa durata di tempo. Durante l’incontro, al quale hanno partecipato Regione ...

Allerta Meteo Toscana : domani martedì 26 Marzo 2019 scuole chiuse a Volterra : scuole chiuse domani nel territorio comunale di Volterra (Pisa) per l’Allerta Meteo, con codice arancione, per il vento. Lo ha deciso dall’amministrazione comunale, in accordo con tutti i Comuni della Val di Cecina. La Protezione civile comunale, spiega una nota, ha attivato un presidio tecnico per un monitoraggio strumentale e diretto del territorio. L'articolo Allerta Meteo Toscana: domani martedì 26 Marzo 2019 scuole chiuse a ...

Allerta Meteo Toscana : domani 26 Marzo scuole chiuse a Livorno : domani 26 Marzo scuole chiuse a Livorno per il rischio di forte vento: il centro funzionale della Regione Toscana ha diramato un’Allerta Meteo arancione a partire da questa sera alle ore 21 e fino alla mezzanotte di domani, martedì 26 Marzo. In particolare, per quanto riguarda la costa Toscana, sono previste raffiche di vento fino a 100 chilometri orari: per questo motivo, a scopo precauzionale, il vicesindaco di Livorno Stella Sorgente ha ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “arancione” per vento fino a domani : La Sala operativa unica della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice arancione: l’avviso è valido dalle 21 di oggi fino alla mezzanotte di domani, martedì 26 marzo, su tutta la regione, ad esclusione delle zone del nord-est e del nord-ovest, dove il codice è giallo per la stessa durata di tempo. Dal pomeriggio di oggi sono attesi forti venti di Grecale in Toscana, con raffiche fino a 60-70 km/h ...

Toscana : Allerta Meteo Vento 25 Marzo 2019 : Il Centro Funzionale Regione Toscana, ha emesso un bollettino di criticità indicante: Allerta Meteo Gialla, Rischio Vento livello 1. Grafica a cura del CFR Toscana – Criticità Vento Valida dalle ore 21.00 Lunedì, 25 Marzo 2019 alle ore 00.00 Martedì, 26 Marzo 2019 L’avviso come vediamo dall’immagine grafica allegata, riguarda i settori settentrionali della regione. Dalla tarda serata di domani, lunedì, è previsto ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per vento a Firenze - Prato e Pistoia : Prolungata nuovamente l’Allerta Meteo codice giallo per vento in Toscana: l’avviso è valido fino alle ore 19 di giovedì 21 marzo sull’area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia, Valdarno, Valdera e Mugello. Lo stato di vigilanza è stato deciso a seguito del bollettino emesso dal centro funzionale regionale. La Protezione civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni Meteo e ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per vento forte su Firenze - Prato e Pistoia : In Toscana è stata diramata l’Allerta Meteo per vento forte: è stato prolungato il codice giallo fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 20 marzo, sull’area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia, Valdarno, Valdera e Mugello. Lo stato di vigilanza è stato deciso a seguito del bollettino emesso dal centro funzionale regionale. La Protezione civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per vento su Firenze - Prato e Pistoia : La Protezione Civile regionale della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo per vento: l’avviso di criticità “gialla” è valido dalla mezzanotte di stasera fino alla stessa ora di domani, martedì 19 marzo, sull’area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia, Valdarno, Valdera e Mugello. Lo stato di vigilanza è stato deciso a seguito del bollettino emesso dal centro funzionale regionale. La Protezione Civile raccomanda ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per vento fino a mezzanotte : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha emesso un codice giallo valido fino alla mezzanotte di oggi: è ancora previsto vento, da moderato a forte, per l’intera giornata di oggi, lunedì 25 febbraio, sulle zone centro-meridionali della regione. Il tempo su tutta la regione rimane stabile, ma da nord est soffiano forti raffiche di Grecale. Domani, martedì 26 febbraio, è attesa una generale attenuazione dei ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per vento forte : La Sala operativa unificata permanente ha emesso un codice giallo per vento che riguarda tutta la Toscana, con validità dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, sabato 23 febbraio. Inoltre ha emesso un codice giallo per mareggiate, sempre per tutta la giornata di domani, per l’Arcipelago toscano. Domani, sabato 23 febbraio, dalle prime ore della notte rinforzo del vento di Grecale, che si manterrà forte per tutta la ...

Allerta Meteo in Toscana : pioggia - vento e mare mosso : pioggia, vento e mare agitato: codice giallo dovuto al maltempo domani, domenica 10 febbraio, fino a mezzanotte in Toscana dove già da stasera si vedrà un peggioramento delle condizioni Meteo. In particolare la Sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso per domani un codice giallo per la Toscana nord occidentale e, per quanto riguarda il mare agitato, per l’Arcipelago a nord di Capraia. In particolare sono previste piogge ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per piogge e temporali : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana mantiene codice giallo fino alla mezzanotte di oggi su foce Arno, costa centro sud e sull’Arcipelago per rischio idrogeologico e idraulico. Condizioni di instabilità sul Tirreno porteranno per la giornata di oggi piogge e temporali sparsi su tutta la regione, ma più frequenti sulle zone centro meridionali. Piene in esaurimento sui fiumi Arno e Ombrone Grossetano. Da domani ...

Allerta Meteo Toscana : confermato codice arancione per piogge : Rimane arancione per rischio idrogeologico il codice fino alle ore 20 di oggi sul bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese, in Mugello e Val di Sieve, nella zona del Reno, in tutta l’area del Serchio dalla costa fino alla Garfagnana, in Lunigiana e in Versilia. E’ giallo, e continuerà ad esserlo fino a domani alle 12, per Arno e Ombrone Grossetano, oltre che per la Toscana nord occidentale. La sala operativa unificata permanente della ...