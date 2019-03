I libri come strumenti di emancipazione e di liberazione

Come acquistare libri cartacei ed e-book online : Hai appena acquistato il tuo primo ebook reader e vorresti una mano a configurarlo correttamente per poter acquistare e leggere libri in formato elettronico? Non sei riuscito a trovare l’ultimo romanzo del tuo scrittore preferito in libreria, vorresti acquistarlo online ma non sai a quali siti rivolgerti?

Come e dove comprare libri scolastici : la guida completa : I libri scolastici sono sempre più cari, e ogni anno acquistarli diventa un dispendio di energie e fatica, oltre che di soldi. Da quando l'Associazione Italiana Editori ha reso pubbliche le liste dei libri in adozione per ogni scuola, comprare libri scolastici online è diventato più comodo e veloce, oltre che più conveniente. Ecco tutte le opzioni per acquistare libri scolastici nuovi e usati comodamente da casa.Continua a leggere

La “Libertà” di “libri Come” : Ogni anno una parola chiave legata ad una tematica capace di diventare sempre più ampia, un po' come questo festival che, a ben vedere, è diventato sempre di più una festa - quella del Libro e della Lettura - capace di coinvolgere tanti, tantissimi appassionati che ogni volta prendono d'assalto l'Auditorium Parco della Musica di Roma per vedere da vicino il loro scrittore o la loro scrittrice preferita, per ascoltarlo o ...

A 'libri come 2019' un'edizione nel segno della Libertà : Festeggia i 10 anni con un tema cruciale dal titolo 'Libertà', 'Libri Come 2019' che dal 14 al 17 marzo ospiterà all'Auditorium Parco della Musica di Roma oltre 250 autori tra star e scrittori da ...

libri come - in 10 anni 325 mila persone : Dosal, ad della Fondazione Musica per Roma che sottolinea Come "la parola Libertà sia in questo momento cruciale per tutto il mondo. 'Libri Come' è un evento che vive. Lo sosteniamo senza confini, in ...

Come previsto - la commissione Ue boccia la manovra italiana : rischio di forti squilibri. 'Siamo tranquilli' : 'Avete un debito troppo elevato, la manovra appena varata non aiuta la crescita, ci sono rischi di forti squilibri' così nero su bianco è scritto nel rapporto di bruxelles sulle stime economiche ...

"libri come rifiuti" - dietrofront a Corato : coperti i manifesti di 'educazione ambientale' : Il Comune cancella l'immagine che ritraeva da un lato un libro in carta e inchiostro, e dall'altro un'edizione digitale per e-book e tablet, che aveva scatenato le proteste: "Ci scusiamo"

Come leggere molti libri - e ricordarli - : l'esempio di Bill Gates : Il fondatore di Microsoft dice, nello specifico, che se ci si occupa di scienza è meglio prima leggere le biografie degli scienziati e poi è più facile collocare le singole scoperte all'interno di un ...

Autonomie - Mattarella : “Serve equilibrio tra competenze come da Costituzione” : In vista del 15 febbraio, considerata dai tre governatori di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che hanno avviato l’iter per l’autonomia rafforzata la prima data clou, il tema diventa l’argomento principale dell’assemblea congressuale dell’Upi (Unione delle Province d’Italia). Venerdì dovrebbe infatti arrivare il via libera del governo al progetto sull’autonomia, al centro anche del messaggio rivolto dal capo dello Stato Sergio ...

