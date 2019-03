Doppia stretta sulle pensioni d’oro

ilsole24ore

(Di martedì 26 marzo 2019) L’Inps ha preparato la circolare con le indicazioni operative, che conterrà anche i termini per il conguaglio dei mesi passati. Il taglio vale per lesuperiori ai 100mila euro lordi a calcolo retributivo o misto, è su cinque aliquote marginali che vanno dal 15% al 40% e avrà una durata quinquennale. Al taglio «equitativo» va aggiunto l’effetto del nuovo meccanismo di adeguamento degli assegni all’inflazione, introdotto dalla legge di Bilancio 2019, in vigore fino al 2021 incluso...