Cittadinanza a Ramy, Matteo Salvini ha detto ‘sì’: “È come se fosse mio figlio” (Di martedì 26 marzo 2019) Matteo Salvini ha detto che Ramy potrà ottenere la Cittadinanza italiana: "È come se fosse mio figlio e ha dimostrato di aver capito i valori di questo paese, ma il ministro è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti di bravura o coraggio le leggi si possono superare".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 26 marzo 2019)hachepotrà ottenere laitaliana: "Èsemio figlio e ha dimostrato di aver capito i valori di questo paese, ma il ministro è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti di bravura o coraggio le leggi si possono superare".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

borghi_claudio : VIDEO! IL PADRE DI RAMY: NON VOLEVO CHIEDERE LA CITTADINANZA, ME L'HANNO DETTO I GIORNALISTI - LegaSalvini : ++ ??SCOOP ++ “Per dare cittadinanze ho bisogno di fedine penali pulite. Non parlo dei ragazzini di 13 anni ma non f… - Agenzia_Ansa : La cittadinanza a #Ramy, lo stop di #Salvini: 'Non si può fare' -