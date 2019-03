ilfogliettone

(Di martedì 26 marzo 2019) Cristiananegli ultimi anni ha dato vita a personaggi intensi e drammatici: è stata Lucia Annibali, l'avvocatessa sfregiata in volto con l'acido dal suo ex, per una fiction tv, mentre nei"7 minuti" di Michele Placido era un'operaia che lotta per i propri diritti e in "Nina" di Marco Tullio Giordana, una donna che subisce abusi sul lavoro. A maggio inizierà a girare '"Sei bellissima", fiction Rai sul tema del femminicidio. Ma a Cortinametraggio, il festival dedicato ai corti, a cui ha partecipato come giurata per il premio Medusa al miglior soggetto, ha rivelato che sogna un grande ruolo in unae unin."Io amo molto la, ne ho fatta ma secondo me devo ancora trovare il personaggio all'interno dellache mi rappresenta di più in questi anni della mia vita. Al cinema quest'inverno in particolare, in questa stagione, ci sono ...

ilfogliettone : Capotondi: sogno commedia e film in costume, ma non a Hollywood - - Affaritaliani : Capotondi: sogno commedia e film in costume, ma non a Hollywood - ciakmag : Da @cortinametraggi a @fuoricinema l'agenda di #CristianaCapotondi è fittissima e presto la vedremo anche in una se… -